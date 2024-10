Dočká se Oscar reprezentačního spoluhráče? Teah už ve Slavii prošel zdravotní prohlídkou

Přestup reprezentačního spoluhráče Oscara Dorleyho (26) z Hammarby do Slavie je podle všeho těsně před dokončením. Talentovaný Liberijec Divine Teah (18) má za sebou podle informací serveru iSport.cz úspěšnou zdravotní prohlídku, a jeho přesunu do Edenu tak už brání jen finální dohoda mezi kluby.

O tom, že se Slavia zajímá o nadějného středopolaře švédského Hammarby se spekuluje už od minulého týdne. Nyní server iSport.cz přišel s informací, že se blíží dohoda s hráčem i klubem. Jeho přestup do vršovického klubu předznamenala už víkendová návštěva pražského Edenu, kde Teah sledoval výhru sešívaných nad Duklou 3:0.

Slavia má pro fotbalistu, kterého anglický deník The Guardian zařadil mezi 100 největších talentů pro rok 2023, připravenou dlouhodobou smlouvu. Čeká se už jen na dosažení finální dohody mezi kluby.

Švédský web Sportsbladet minulý týden informoval o přestupové částce pohybující se okolo třech milionů eur (80 milionů korun). Server inFotbal.cz nyní přišel s tím, že by měl Teah Slavii stát 3,5 milionu eur v základu, dalších 900 tisíc eur by Pražané do Švédska mohli poslat v bonusech. Celkem by je tak přestup mohl vyjít až na 110 milionů korun.

Teah přitom ve Švédsku odehrál v lize jen 32 minut a jeden kompletní zápas v poháru.