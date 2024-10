Na bodový polštář nesmíme myslet, řekl Chorý. Těšilo ho, jak Slavia přepnula po utkání v Bilbau

Tomáš Chorý (29) je vděčný za dva góly, kterými přispěl k vítězství fotbalistů Slavie v derby nad Duklou 3:0. Na tiskové konferenci po utkání 13. kola Chance Ligy ujistil, že na hattrick nepomýšlel, důležitější pro něj byl týmový úspěch. Hned po zápase spěchal k televizi fandit svému bývalému klubu z Plzně, aby porazil Spartu.

Slávisté ve čtvrtek sehráli v Evropské lize vynikající zápas v Bilbau, ale nakonec tam prohráli 0:1. Rychle se museli přeorientovat na domácí soutěž. "Je hezké, když město jako Bilbao žije fotbalem. Mají jeden z nejkrásnějších stadionů, kde jsem kdy hrál. Je krásné, že nám po zápase tleskali, je to trochu jiná nátura než u nás. Ale prohráli jsme. Tyhle situace jsou ošidné, když máte přepnout po dobrém výkonu z Evropy na ligu. Trošku to na nás bylo znát v první půli, ale pomohla nám penaltová situace. Gólman si sice na míč sáhl, ale dal jsem do toho razanci, takže by ji stejně nechytil," řekl rodák z Olomouce.

Před exekucí penalty se zdálo, že se dohadoval s Malickem Dioufem, který měl chvíli míč v ruce. "Exekutorem číslo jedna jsem já. To musela být jen nějaká hra," usmál se Chorý.

Mohl mít i hattrick, jeho druhá trefa brzy po přestávce však kvůli ofsajdu neplatila. Přitom šlo jen o centimetry. "Chtěl jsem si odskočit, píchl jsem do míče levou nohou. Rozhodčí sám nevěděl, říkal, že budou muset malovat (kalibrovanou čáru). Na hattrick jsem nepomýšlel, hlavní pro mě byly týmové tři body, které jsme nakonec získali. Za oba góly jsem ale moc vděčný," ujistil reprezentační útočník, který si polepšil na pět tref v ligovém podzimu.

Vedoucí Slavia tak v neúplné tabulce odskočila druhé Spartě o devět bodů a dostala ji pod velký tlak před večerním duelem v Plzni, jejíž dres dlouhán až do léta oblékal. "Budu určitě fandit Viktorce, s kluky se na zápas podíváme. Je hezké, že máme nějaký polštář, ale nemůžeme si to dávat do hlavy. Musíme jít do každého zápasu na sto procent soustředění. Nesmí to nikdo na hřišti podcenit. Když na hřišti i mimo něj budeme makat jeden za druhého, tak skončíme tam, kde všichni chceme být," uvedl Chorý.

Statistiky hráče. Opta by Stats Perform

Aby Slavia podpořila dárce krve, nastoupila netradičně v celých bílých dresech. Mužstvo tak připomínalo Real Madrid, který v sobotu podlehl Barceloně 0:4. "Na El Clásico jsem koukal. Nejdříve jsem nechtěl, ale doma mi to umožnili. Během utkání s Duklou se mi to najednou vybavilo. Ale jak šel čas, tak na to člověk nemyslí a koncentruje se na všechny situace. Je hezké podpořit dobrou věc. Je úžasné, že my fotbalem můžeme pomoct," ocenil Chorý.

Tabulka Chance Ligy