Dynamo dalo poprvé v ligové sezoně dva góly, přesto padlo. Z Teplic si odvezlo potupnou pětku

Fotbalisté Teplic vyhráli v 15. kole Chance Ligy nad Českými Budějovicemi 5:2. Skláři nakročili k tříbodovému zisku už v prvním poločase, kdy se prosadili hned dvakrát. Právě druhá trefa Daniela Trubače mnohým připomněla gól Wouta Weghorsta ze čtvrtfinálového zápasu posledního světového šampionátu proti Argentině, neboť i na severu Čech zafungovala chytře načasovaná přihrávka po standardní situaci. Smutným hrdinou duelu byl Quadri Adediran, jehož dvě trefy sice orámovaly poločasovou přestávku, na body však nestačily, a tak mají Jihočeši na předposlední Duklu už devítibodovou ztrátu.

Nedělní brzké odpoledne nabídlo souboj mezi posledním Dynamem České Budějovice a předposledními Teplicemi v rámci posledního kola před reprezentační pauzou. Pro oba celky se jednalo o existenční duel, který mohl napovědět další vývoj na chvostu prvoligové tabulky.

Úvodní minuty byly opatrné z obou stran, první velká příležitost přišla v 10. minutě. Hostující hráči udělali obrovskou chybu v rozehrávce, kterou vystihl Filip Horský, jenž vypálil z hranice šestnáctky, ale skvělým a pohotovým zákrokem ho vychytal Martin Janáček. Vzápětí se Skláři dokázali prosadit z rohového kopu, na nějž si na přední tyči naběhl Nemanja Mičevič a hlavou razantně uklidil balon k tyči.

Severočeši po půlhodině hry spálili další obrovskou tutovku a opět u toho byl Horský, ke kterému se dostal balon na zadní tyč, odkud ovšem zakončoval pouze do brankové konstrukce. Těsně před změnou stran přišla další tvrdá rána pro Dynamo po standardní situaci, kterou zahrál Michal Bílek překvapivou kolmicí na Trubače, jenž se protlačil až k zakončení a rozvlnil síť. Naděje pro Jihočechy přišla v nastaveném čase první půle, kdy Adediran uprchl domácí obraně, položil si kličkou Richarda Ludhu a poslal balon na zadní tyč.

Vstup do druhého dějství vyšel lépe Českobudějovickým, v němž se opět dostal Adediran za obranu domácího výběru a tentokrát zakončoval z pravé strany na zadní tyč. Vyrovnaný stav však nevydržel příliš dlouho, protože již v 50. minutě se uvnitř vápna nejlépe zorientoval Trubač, jenž posunul balon k Matěji Radostovi, který měl už snadnou pozici ke skórování.

Do dvougólového trháku se žlutomodří vrátili v 55. minutě zásluhou Horského, jenž si naskočil na nadýchaný centr a zakončil do odkryté části hostující branky. V nastavení druhé půle se Teplice dostali ještě do přečíslení 2 na 1 v již otevřené hostující defenzivě a Jakub Emmer přehodil vyběhnuvšího Janáčka a zpečetil pětigólový příděl pro Dynamo.

Skláři si proti celku Františka Straky vylepšili domácí bilanci ve vzájemných duelech, kdy poslední tři z posledních čtyř utkání hraných Na Stínadlech ovládli žlutomodří. Jihočeši prodloužili sérii vstřelených gólů proti severočechům na čtyři zápasy v řadě.

