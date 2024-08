Ghali šel podle komise do sprch správně. Pavelkův faul na Puškáče měl být za žlutou

Komise rozhodčích potvrdila správnost vyloučení Ahmada Ghaliho (24) v 5. kole první fotbalové ligy. Ačkoliv hráč Liberce zranil pardubického Jana Kalabišku (37) neúmyslně, je zodpovědný za svůj pohyb. Sparťan David Pavelka (33) měl dostat v Jablonci žlutou kartu. Komise pak ve svém komuniké posvětila penaltu pro Plzeň v Českých Budějovicích, Teplice ji na Slavii správně nekopaly.

Zápas Liberce s Pardubicemi (3:0) poznamenalo vážné zranění. Domácí Ghali v 68. minutě uklouzl na deštěm zmáčeném trávníku a srazil Kalabišku, jemuž způsobil zlomeninu lýtkové kosti. Karel Rouček po intervenci videorozhodčího Pavla Orla a přezkoumání u monitoru hráče Slovanu vyloučil.

"Vyloučení bylo správné. Jednalo se o nešťastný a neúmyslný přestupek, kdy Ghali podklouzl a ve vysoké intenzitě podrazil soupeře. Následkem zákroku došlo k nepřirozenému zkroucení levé nohy faulovaného, což vedlo ke zlomenině. Každý hráč je zodpovědný za svůj pohyb, proto VAR správně intervenoval," uvedla komise po dnešním zasedání.

Slavia porazila Teplice 2:1. Ve 33. minutě za bezbrankového stavu se v šestnáctce domácích srazili Jan Bořil s hostujícím Jaroslavem Harušťákem, sudí Ondřej Pechanec penaltu nenařídil. Komise jeho verdikt posvětila.

"O přestupek se nejednalo. Domácí obránce se lehce dotkl svou pravou nohou zadní části těla soupeře, kdy hostující hráč neměl možnost hrát míčem. V tomto případě by se muselo jednat o evidentní výrazný přestupek, aby se dal kvalifikovat jako porušení pravidel," uvedla.

Jablonec hostil Spartu a ve 20. minutě za stavu 0:0 domácí David Puškáč padl před hranicí šestnáctky na zem po kontaktu s Davidem Pavelkou. Rozhodčí Jan Machálek netrestal. Obhájce titulu nakonec vyhrál 2:1.

V tomto případě komise výhrady měla. "Rozhodčí chybně nenařídil přímý volný kop pro domácí za podražení soupeře kolenem. Současně měl udělit Pavelkovi žlutou kartu za zmaření slibně se rozvíjející akce. Tím, že k přestupku došlo dříve, než spoluhráč útočníka domácího družstva zahrál míčem, se nejednalo o zjevnou brankovou možnost. V případě, že by míč od spoluhráče byl již zahrán směrem k Puškáčovi a poté by došlo k přestupku, tak by se o zjevnou brankovou možnost jednalo a byla by udělena červená karta," vysvětlila komise.

Plzeň zvítězila v Českých Budějovicích 3:0. Úvodní branku vstřelil Erik Jirka z penalty za ruku Samuela Šiguta. Marek Radina správně nařídil pokutový kop po intervenci Jana Všetečky. "Míč zasáhl domácího hráče do levé ruky, která byla při střele na branku výrazně od těla a zvětšovala jeho prostor," zní posudek.

Komise rozhodčích se podle schváleného manuálu vyjadřuje ke čtyřem situacím, jež vyberou média. Další situace z víkendových zápasů nekomentuje.

