Plzeň smetla Lafnitz 6:0, Kabongo dal hattrick. Zastřílelo si i Dynamo, Baník padl

Plzeň rozdrtila rakouský Lafnitz 6:0 a vyhrála i třetí zápas letní přípravy, hattrickem se blýskla posila Viktorie Christophe Kabongo (20). Zvítězily i Teplice, České Budějovice a Dukla Praha, naopak Slovácko podlehlo druholigovému Brnu 0:1. Mladá Boleslav po finálové výhře nad Libercem ovládla turnaj v Benátkách nad Jizerou, Ostrava utrpěla porážku 1:2 od Štětína.

Český mládežnický reprezentant Kabongo naskočil proti Lafnitzu na druhý poločas a připsal si první branky v plzeňském dresu. Celek z druhé rakouské ligy je po loňském příchodu nových majitelů do Viktorie jejím partnerským klubem.

"Hrálo se ve velkém vedru, takže jsme rozdělili tým na dvě party. Myslím, že to kluci zvládli dobře a potvrdili to i gólově. Dnes nám to začalo padat hlavně ve druhé půli," citoval klubový web asistenta trenéra Západočechů Jana Trousila. "Hlavní ale je, že jsme po kondiční stránce odjeli dle plánu celý druhý týden přípravy. Navíc je pozitivní, že to nebylo špatné ani herně," uvedl Trousil.

České Budějovice si zastřílely a druholigový Žižkov rozdrtily 7:1, dva góly dal Pavel Osmančík. Jihočeši, kteří se v uplynulé sezoně zachránili v nejvyšší soutěži až v baráži, v utkání vyzkoušeli několik nových tváří ze zahraničí.

Dukla vyhrála i druhý zápas letní přípravy. O vítězství ligového nováčka 1:0 nad Banskou Bystricí rozhodl minutu před koncem po velké chybě v soupeřově obraně z dorážky Jakub Zeronik.

Mladá Boleslav ve finále turnaje čtyř mužstev navázala na páteční vítězství nad Varnsdorfem. Jedinou branku v zápase proti Liberci dal v 41. minutě ranou o zem bez přípravy Vasil Kušej. Těsně před pauzou dostal červenou kartu zadák Slovanu Lehoczki, po dohodě klubů se ale v druhém poločase pokračovalo na obou stranách v plném počtu.

Baník Ostrava nezvítězil ani ve třetím utkání letní přípravy a po předchozích dvou remízách dnes poprvé prohrál. Polský Štětín v souboji čtvrtých celků svých soutěží z uplynulé sezony vedl po půli 2:0. Brzy po změně stran snížil z dorážky Matúš Rusnák, ale srovnat už Slezané nedokázali i proto, že Michal Frydrych z penalty napálil jen břevno.

Další přípravné zápasy

Tepličtí díky dvěma gólům v prvním poločase vyhráli ve Vlašimi 2:0, naopak Slovácko proti jinému druholigovému týmu Zbrojovce Brno roli favorita nepotvrdilo. Tým z Uherského Hradiště nasadil několik posil, přesto v ofenzivě selhal a v závěru inkasoval.

"Uplynulý týden byl velmi náročný. Měli jsme před tímto zápasem osm tréninkových jednotek a na kluky to dolehlo. Výkon byl takový neživý, nemělo to jiskru a energii," řekl klubové televizi nový trenér Slovácka Roman West.

Roli velkého favorita nepotvrdil ani Hradec Králové. Svěřenci kouče Davida Horejše sice nad Sosnowiecem vedli, ale tým, který na jaře sestoupil z druhé polské ligy, devět minut před koncem srovnal na konečných 1:1.