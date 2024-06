Hořava mohl dělat v Sigmě asistenta, ale odmítl. Vychovávejme mladé koncepčně, nabádá

Tomáš Hořava (36) se mohl tři roky po konci hráčské kariéry objevit zpátky v první lize jako asistent trenéra, podzimní nabídku tehdejšího olomouckého Václava Jílka však trojnásobný mistr s Plzní odmítl. Upřednostnil totiž dokončení studia na Cyrilometodějské fakultě obor náboženství se zaměřením na vzdělávání. "Končím druhý ročník, ještě mám před sebou jeden nejtěžší. Čeká mě bakalářka," uvedl pro Livesport Zprávy někdejší reprezentant.

Trenér Jílek na startu podzimní části ligy hledal náhradu v realizačním týmu za Milana Kerbra, jehož přetáhla Slavia. "Dal mi nabídku, ale po pár kolech v Olomouci pan Jílek skončil. Chvíli jsem o tom přemýšlel, ovšem mám školu a trénuji mladého v Holici. Máme tam šikovný ročník, chci u nich ještě rok vydržet, tak jsem si řekl, že ještě počkám," vysvětluje Hořava.

Krásnou kariéru musel trojnásobný táta ukončit kvůli artróze kolene třetího stupně, avšak jeho život se nikdy nevtěsnal jen do škatulky milovaný fotbal. I v něm pokračuje, pořádá pro děti fotbalové kempy, v Holici trénuje kategorii U11 a v klubu na olomouckém předměstí dělá také individuální tréninky.

Uplatnit hodlá i teologické vzdělání, doma na vesnici ve Svésedlicích kousek u Olomouce. "Už teď jsem pomáhal v jedné farnosti s přípravou dětí na první svaté přijímání. Máme na vesnici hezkou kapli, chtěl bych tam dělat takovou osvětu, co se týče křesťanství a bible. Dělal bych hodiny náboženství pro děti, nebo ty, co budou mít zájem, protože si myslím, že informace o křesťanství jsou hodně zkreslené," povídá. "To mám v plánu od září."

S Plzní si zahrál i Ligu mistrů proti Realu Madrid. AFP

Fotbalové dění nadále sleduje. Drží palce svému bývalému spoluhráči z Olomouce Tomáši Janotkovi, který po jízdě v druholigovém B-týmu Sigmy převzal jako trenér ligové áčko. "Co Jay Jay předvedl s béčkem ve druhé lize, je úctyhodné. Sigmě pomalu ani nic jiného nezbývalo, než ho vybrat. Ale béčko a áčko je vždycky rozdíl, bude záležet, jak to unese, aby dal klukům z béčka šanci i v áčku, aby se nedali bokem, když jsou šikovní, což se stává," mrzí Hořavu. "Když nevyužijete potenciál hráče kolem osmnáctého až dvacátého roku, může být po nich, co se týká perspektivy a chuti fotbalu, vyprdnou se na to," varuje.

V Sigmě vletěl do ligy a přál by si, aby se vrátila zase k většímu začleňování odchovanců do prvního týmu. "Nevím, jak to funguje v Sigmě, ale měl by tam být někdo, kdo sleduje hráče od patnácti let, ví, že ten frajer je na tom výborně sportovně i povahově, tak řekne: Už si ho chystejme. Za dva tři roky s ním počítejme, jestli to bude potvrzovat," přemítá Hořava. "Občas je to obecně v lize tahání z rukávu a není to koncepční, to mi přijde hrozná škoda."

Hořava by se nebál posílat hráče do ligy i jako teenegary, pokud prokáží mentální i fyzickou připravenost. "Podívejte se na Yamala, který hraje na Euru v šestnácti. Jasně, nejde to u každého, ale chce to hráče fakt sledovat a hlavně jim včas dávat šanci."