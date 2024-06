Vysněný podpis v Ostravě. Baník se domluvil se Slavií a pojistil si Ewertona

Když Baník v polovině června odmítl za Ewertona (27) zaplatit opci pohybující se okolo jednoho milionu eur, zdálo se, že spojení ostravského celku s brazilským šikulou skončí po jediném ročníku. Jednání se Slavií se ale nezastavila a ostravský celek nakonec dosáhl svého. Ofenzivního tahouna, jenž mu v uplynulé sezoně 14 góly a pěti asistencemi pomohl do pohárové Evropy, získal na přestup. Ewerton podepsal smlouvu na tři roky.

Ewerton v Česku působí od roku 2019 a patří mezi to nejlepší, co nejvyšší soutěž nabízí. Poprvé na sebe upozornil v Pardubicích, mezi absolutní elitu se ale dostal až po návratu do Mladé Boleslavi, kde si vystřílel angažmá ve Slavii.

Ve Vršovicích se šikovný Brazilec prosadit nedokázal, hostování v Baníku ale opět ukázalo, co v něm je. Podepsal se pod 19 branek a byl šestým nejproduktivnějším hráčem ligy. Nyní do slezského klubu míří natrvalo. Součástí smlouvy je také úmluva, která mu umožní odejít v případě lukrativní nabídky do ciziny.

"Nejsme v pozici, kdy bychom si mohli kupovat hráče, na kterého si ukážeme. Máme nastaveny určité finanční mantinely a možnosti, přes které nemůžeme v rámci jakési vlastní ekonomické odpovědnosti jít, ale tady jsme je o něco překročili. Je to opravdu výjimečná situace, protože investujeme do hráče, který tady za rok prokázal velikou kvalitu, produktivitu a rozdílovost," uvedl šéf sportovního úseku Baníku Luděk Mikloško.