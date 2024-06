Hyský slíbil fanouškům Karviné místo Budínského dva zajímavé hráče. Proč odchází Holec?

Nový kouč Karviné Martin Hyský po prvním tréninku letní přípravy slíbil fanouškům dva zajímavé hráče za kapitána Lukáše Budínského, který v MFK nečekaně skončil. Trenér, který přišel z druholigové Vlašimi, naopak stál o brankáře Dominika Holce. Bývalý gólman Sparty se však rozhodl odejít a ve Slezsku nepokračovat. První posilou by měl být slávistický mladík David Planka, nastínil Hyský novinářům.

Na trávníku tréninkového hřiště se objevila jediná nová tvář, osmnáctiletý středopolař Planka, který by měl přestoupit ze Slavie. V minulé sezoně hrál pod Hyským ve Vlašimi. "Už se dolaďují jenom detaily přestupu," řekl trenér, pro něhož bude práce v Karviné premiérovým prvoligovým angažmá.

Mnohem více bylo absencí. V týmu, který setrvání v nejvyšší soutěži potvrdil až úspěšnou baráží s Vyškovem, už nebudou hrát Slováci Matej Čurma, Alex Iván a Dominik Holec. Skončili také Martin Doležal, Jiří Bederka, Kapverďan Papalelé, nigerijský útočník Adeleke Akinyemi a překvapivě také lídr Budínský.

Dvaatřicetiletý pražský rodák byl u obou postupů Karviné do nejvyšší soutěže a šesti góly a pěti nahrávkami přispěl k záchraně v minulé sezoně. "Vím, že lidé z Karviné mají Lukáše Budínského hodně rádi a že pro klub odvedl spoustu dobré práce. Ale na pozici, kterou hrál, máme v hledáčku dva jiné hráče a myslím si, že z nich fanoušci budou mít radost," uvedl Hyský.

Rozchod s oporou nebyl pro nového trenéra snadný. "Fotbal ale přináší i tyto věci. Sám jsem to jako hráč zažil několikrát. A člověk musí mít prostě odvahu a sebevědomí, aby to řekl na rovinu. Nějaké obcházení, vyhýbání se, to je nesmysl. S Lukášem jsem se sešel a řekl mu na rovinu, jak se věci mají a popřál mu hodně štěstí. Jsem si jistý, že jeho kariéra tím rozhodně nekončí. Prostě půjde jinou cestou a třeba najde štěstí zase někde jinde," popsal odchovanec Slavie.

Na prvním tréninku naopak nescházel devětatřicetiletý Jiří Fleišman. "Mám velký zájem, aby se s vedením domluvil a byl i dál důležitou součástí týmu," uvedl Hyský, který chce kádr posílit na každém postu.

Nejbližší program Karviné. Livesport

"Hráče oslovujeme, jsme s nimi v kontaktu a oni zájem mají. Teď záleží na tom, jestli budeme schopni se domluvit mezi kluby. Tam ještě dohody nejsou úplně uzavřené. Ale věřím, že to vyjde. Chceme hráče do obrany, do zálohy i do útoku a chceme získat také brankáře, protože Dominik Holec nepokračuje. Chtěl jsem ho, mluvil jsem s ním, přemlouval ho, ale měl to v hlavě nastavené tak, že chce zkusit něco jiného. To musíme respektovat," přiblížil trenér.

Nastínil také, jak by se pod jeho vedením měla Karviná prezentovat: "Věřím, že budeme hrát bojovný, odvážný a ofenzivní fotbal. Musí tam být od všeho kus, nebo řekněme hodně. Fotbal bez emocí, bez bojovnosti dneska nejde hrát, takže to je základ. Myslím, že mužstvo to vstřebá rychle. Podle toho, co jsem viděl, tak se kluci těší a je tady dostatečná kvalita na to, abychom hráli atraktivní fotbal, který bude lidi bavit."