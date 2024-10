Inspiraci hledáme ve Španělsku, říká k podobě nového stadionu Sparty ředitel Křivda

Otázka, kterou si položil už nejden sparťanský fanoušek. I když do architektonické soutěže ještě nějaký ten rok potrvá, přeci jen ze Sparty prosakují různé nápovědy. Jednu takovou prozradil generální ředitel Letenských Tomáš Křivda (40).

Datum otevření, kapacita a vzhled. Asi nejdůležitější věci, které fanoušky kolem nového stadionu Sparty nejvíce zajímají. Ani na jednu zatím není zcela jasná odpověď.

Zřejmé je, že se rudí nebudou stěhovat na Strahov dříve než v roce 2032. Alespoň to naznačil generální ředitel Tomáš Křivda v rozhovoru pro web FootballClub. V interview také popisuje, co všechno by měl nový domov Sparty splňovat. Kromě toho uvedl, že důležitý bude při plánování i vzhled. Už jen kvůli své lokalitě, kdy se stane jednou z dominant města.

"Když si vydělíte 4,5 miliardy počtem 35 tisíc (odhadovaná kapacita), tak vám vyjde cena za jednu sedačku," reagoval Křivda na dotaz ohledně podoby stadionu. "A pokud si stanovíte jako benchmark stadiony, které za poslední dobu vyrostly různě po Evropě, ukázkovým příkladem jsou třeba stadiony Steauy Bukurešť, SC Freiburg nebo Rapidu Vídeň, tak nám z toho v našich kalkulacích vychází vyšší cena. Chceme reprezentativní stadion a počítáme s tím, že bude o něco dražší, než kdybychom šli jen po finančně nejefektivnějším řešení."

Fanoušci se tak dle jeho slov mohou těšit na odvážnou stavbu, která by měla patřit k tomu nejmodernějšímu, co metropole v příštích letech nabídne. A kde Sparta, respektive její ředitel hledá inspiraci? Polsko či Maďarsko, kde v posledních letech vyrostlo spoustu nových stadionů, to nejsou.

"Mně se moc líbí právě stadion San Mamés v Bilbau,” prozradil Křivda. “Dokázali navázat na starý stadion, který sice zbořili, ale když fanoušci přicházejí k novému, nemají pocit, že jsou jinde, že by tam vyrostlo něco, co působí nepatřičně. Moc se mi líbí i strmost tribun a to, jaký kotel dokážou vytvořit, takže akustický aspekt stadionu. A v neposlední řadě i kombinace moderních technologií a tradičního španělského designu.”

Na dotaz, zda si dovede podobný stadion představit i v Praze reagoval kladně. "Není to zkrátka takový ten "tuctový" sportovní stadion, i když moderní, jako můžeme vidět třeba v Bukurešti, ale něco architektonicky zajímavého."

U San Mamés ale nezůstal. Jako další stavbu, která je pro něho inspirativní, nabídl stadion Wanda Metropolitano, kde hraje Atlético Madrid.

"Přijde mi hodně zajímavý vnitřním členěním a také tím, jak o něm přemýšleli, když ho stavěli, právě k maximální variabilitě provozu. Musíme sice vnímat, že je to úplně jiná kapacita a mnohem větší stadion, než plánujeme my, ale principy a myšlenky, které aplikovali při výstavbě, jsou převoditelné."