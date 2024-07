Jaké jsou ambice Slovácka bez Svědíka? Hlavní je konsolidace, cíle přijdou až na jaře

Do nové éry vstupuje se startem prvoligové sezony fotbalové Slovácko. Klub po pěti a půl letech opustil úspěšný trenér Martin Svědík, jehož pozici zaujal nováček na prvoligové scéně Roman West (42). I proto bere kouč i vedení klubu nadcházející podzim jako konsolidační a cíle pro sezonu si chce určit až před jarními odvetami, uvedli na čtvrteční tiskové konferenci.

West v zimní přestávce převzal dorostenecký celek Slovácka do 19 let a z posledního místa v tabulce ho dovedl k záchraně v nejvyšší soutěži. Předtím působil v Opavě, Třinci či Vítkovicích. "Rádi bychom navázali na předchozí úspěchy pod Martinem Svědíkem, ale víme, že nás čeká spousta práce, která vyplývá nejen ze změny trenéra, ale i značného pohybu v kádru," řekl novinářům ředitel klubu Petr Pojezný.

"Je pro mě na začátku trenérské kariéry v první lize těžké říkat, jaké máme ambice. Víme, jak tady bylo komplikované jaro. Chceme se odrazit od toho dobrého, jít zápas od zápasu. Po podzimu si vše vyhodnotíme a určíme si cíle pro jaro," uvedl West.

Slovácko, které v minulém ročníku skončilo na šestém místě, doznalo řady změn. Ztráty zaznamenala především obrana. Kariéru ukončil Michal Kadlec, do Pardubic odešel další veterán Jan Kalabiška, klub se nedohodl na pokračování s Danielem Holzerem a také uvolnil ofenzivního Ondřeje Mihálika. "Je to citelný zásah do kabiny, omlazený tým se sžívá. Roli Kadlecovy osobnosti musíme zastat my starší," řekl Vlastimil Daníček, který bude nosit kapitánskou pásku, ale až po uzdravení achilovky.

West by rád v herním projevu navázal na to, co zdobilo tým pod Svědíkem. "Chceme být kompaktní, přesní v defenzivě a aktivní dopředu. Obecnou strategii ale nemohu říct, půjdeme v tomhle zápas od zápasu," uvedl West.

Jeho opatrnost pramení i z toho, že tým doznal velkých změn, kolonka příchodů čítá hned devět jmen. Defenzivu má vyztužit Slovák Filip Vaško z Michalovců, Gigli Ndefe z Baníku, v záloze jsou nováčky Jakub Křišťan z Teplic, či host ze Sparty Filip Souček. Ofenzivu by měl oživit Dyjan Carlos de Azevedo, který hrával i v Baníku Ostrava.

Tým sehrál v přípravě pět utkání a vyhrál až generálku s Viktorií Žižkov (4:1). Do ligy vstoupí nedělním soubojem s pražskou Slavií.