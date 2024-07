Sedmkrát nový trenér: První liga vítá tři české nováčky i dalšího Dána, Kozel se vrací na start

Skoro polovina týmů nejvyšší české fotbalové ligy má pro sezonu 2024/25 nového trenéra. Šéfa kabiny musela měnit i mistrovská Sparta, ve které si o přestup do Feyenoordu řekl Brian Priske (47). I proto bude jeho nástupce Lars Friis (48) pod drobnohledem. Hodně se ale čeká i od Radoslava Kováče (44) v Liberci. Čtyři novice pak zřejmě čeká nepříjemná práce se záchranou.

Lars Friis (Sparta)

39 zápasů v nejvyšší dánské soutěži (Viborg, 4-8-5, Aalborg 6-4-12)

Příprava: 2-1-1 (skóre 10:10) – AIK 3:1, Trnava 3:0, Bröndby 2:5, Salzburg 2:2

Spartu dál povede Dán. Priske během dvou sezon získal dva mistrovské tituly a tým předal svému asistentovi. Friis sice byl po celé období na Letné ve stínu hlavního kouče, všeobecně se ale ví o jeho ambicích.

Pozice hlavního trenéra pro něj není novinkou. Po několika štacích v mládežnickém fotbalu a na postech asistenta usedl v roce 2021 na lavičku druholigového Viborgu a dotáhl jej mezi dánskou elitu. S nováčkem pak i v následujícím ročníku pokračoval do konce podzimu, držel ho bezpečně ve středu tabulky a ještě ve své první sezoně mezi elitou kývl na nabídku Aalborgu. Tam ale pohořel. Nejdříve několik týdnů čekal na administrativní vyřešení transferu a nakonec byl na začátku následující sezony propuštěn.

Friis má rád ofenzivní fotbal, ve své domovině praktikoval styl 4-3-3. Sparta ale hrála převážně tříobráncový systém, a tak bude zajímavé sledovat, zda Friis i vzhledem k odchodu Ladislava Krejčího nebude chtít přizpůsobit defenzivu svému oblíbenému pojetí.

Radoslav Kováč (Liberec)

100 zápasů v první lize (Opava 4-10-24, Pardubice 21-11-30)

Příprava: 3-2-1 (skóre 10:3) – Varnsdorf 2:0, Chrudim 1:1, Mladá Boleslav 0:1, Univ. Kluž 2:0, Debrecín 4:0, Puskás Akademie 1:1

Když se nový majitel libereckého Slovanu Ondřej Kania pustil do práce, udělal podstatné změny. Na post sportovního manažera povolal Jana Nezmara a z Pardubic přetáhl pod Ještěd Kováče, který je v českém prostředí považován za jednoho z nejprogresivnějších trenérů.

Kováč zatím vedl v české nejvyšší soutěži týmy, které neměly velké ambice a hrály ve spodních patrech tabulky. Premiéru měl v Opavě, se kterou v létě 2021 sestoupil, následně si ale po krátké zastávce v druholigovém Táborsku udělal velké jméno díky působení v Pardubicích. S týmem, který měl minimum zkušeností, se snažil hrát atraktivní fotbal a dvakrát za sebou Východočechy zachránil.

V Liberci ho čeká přestavba týmu a na severu Čech věří v restart. Ambicí nového majitele zcela jistě bude pohárová Evropa, kterou hrál Slovan naposledy v roce 2020. Kováč ve svých předchozích angažmá preferoval čtyřobráncový systém a variabilní složení ofenzivy. Podle typů soupeře hrál 4-3-1-2, případně 4-1-4-1.

Roman West (Slovácko)

nováček v první lize

Příprava: 1-2-2 (skóre 7:7) – Zbrojovka 0:1, TSC 0:0, Olympia Lublaň 1:3, Skalica 2:2, Žižkov 4:1

Na scénu vstupuje novic, který ve své trenérské kariéře působil převážně v mládežnickém fotbale. Jeho začátky jsou po přechodu z Kravař spojené s Vítkovicemi a Baníkem, kde působil v tamních juniorkách a jeho mentory byli Verner Lička nebo Bohuslav Pánik.

První zkušenost s fotbalem dospělých prožil Roman West v Opavě, se kterou se předloni dostal do baráže o první ligu, v té ale nakonec jeho tým nestačil na Bohemians. Ve Slovácku začíná svou druhou sezonu, v minulém ročníku ale vedl juniorský tým, který po bídném podzimu zachránil mezi elitou.

Preferuje rozestavení 4-2-3-1, čímž může navázat na práci Martina Svědíka, který Slovácko vedl 220 zápasů a vtiskl týmu právě čtyřobráncový systém a aktivní hru na křídelních prostorech.

Tomáš Janotka (Olomouc)

nováček v první lize

Příprava: 3-2-0 (skóre 8:2) – Pogoň Štětín 1:1, Jagellonia 1:1, Trenčín 3:0, Žilina 2:0, Cracovia 1:0

Bude to ligová premiéra pro muže, který zná nejvyšší českou soutěž velmi dobře jako hráč. Nastoupil v ní do 204 zápasů, z toho do 167 za Sigmu. V klubu, kde odehrál převážnou část své kariéry, také zapsal velmi solidní výsledky jako trenér. Začínal u mládeže, v poslední sezoně ale vedl "béčko" Sigmy a ve druhé lize se díky 57 bodům umístil s týmem na druhé příčce. Mimo to byl Tomáš Janotka i trenérem reprezentace do 19 let.

Janotka bude mít výhodu, že velmi dobře zná hráče olomoucké akademie a bude je moci začlenit do prvního týmu. Jeden z jeho předchůdců Václav Jílek dlouho preferoval systém 4-2-3-1, podobně hrála i rezerva pod Janotkou. Olomoucký systém se ale začal měnit po odchodu levého obránce Ondřeje Zmrzlého a Jílek i jeho nástupce Jiří Saňák poté někdy volili hru na tři stopery. Janotka možná před sezonu dostal solidní alternativu v podobě Michala Leibla, který se na Andrův stadion přestěhoval z Hradce Králové.

Sigma už hodně dlouho hledá muže, který by tým dovedl zpátky do pohárové Evropy. Poslední vystoupení se datuje k roku 2018.

Luboš Kozel (Jablonec)

287 zápasů v první lize (Jablonec 1-3-5, Dukla 51-49-50, Baník 11-13-12, Liberec 32-24-36)

Příprava: 3-1-2 (skóre 17:6) – Benátky 3:0, Žižkov 1:1, Botosani 2:3, Osijek 0:1, Innsbruck 7:0, Sparta B 4:1

Patří mezi nejzkušenější české trenéry, na svém kontě má už 287 zápasů a naposledy tři sezony vedl Liberec. Luboš Kozel se tak stěhovat nemusí, kdyby chtěl, může do Jablonce jet klidně i tramvají. Navíc na Střelnici svou trenérskou kariéru začínal.

Mění se ale zcela jistě očekávání. Zatímco v Liberci bojoval o umístění v elitní šestce – bohužel třikrát neúspěšně – nyní ho zřejmě čekají záchranářské boje. Jablonec sice ještě v roce 2021 skončil v prvoligové tabulce třetí, následné sezony, ovlivněné i stíháním šéfa Miroslava Pelty, však vždy na konci soutěžního ročníku odehrál ve skupině o záchranu.

Kozel střídá na trenérském postu Radoslava Látala a budou mu chybět stálice Tomáš Hübschman či Miloš Kratochvíl, posilami by mohli být zadák Martin Cedidla, či záložník Michal Beran. Pokud to skladba týmu dovoluje, hraje Luboš Kozel rád na tři stopery a systém 3-4-3. Látal v uplynulé sezoně spíše preferoval 4-5-1, v jarní části se ale někdy hrálo 3-5-2.

Jiří Saňák (Pardubice)

10 zápasů v první lize (Olomouc 2-2-6)

Příprava: 0-3-2 (skóre 4:7) – Slavia 1:1, Komárov 1:3, Dukla 1:1, Fürth 1:2, Chrudim 0:0

Hráčskou kariéru mu v raném věku zastavily zdravotní problémy a místo angažmá v Unionu Berlín nakonec bojoval o život v nemocnici. Pak se už ve svých 22 letech dal na trénování a dlouhých 15 let působil u mládeže v Olomouci a Mladé Boleslavi. Nebál se ale výzev, a když díky konexím přišla možnost vyrazit do Íránu, stal se asistentem věhlasného německého odborníka Winfrieda Schäfera v Esteghlalu. Právě tam pak mířil Andrea Stramaccioni po nevydařeném vystoupení ve Spartě.

Saňák se naopak na Letnou stěhoval jako pravá ruka Václava Jílka, nakonec se ale zase vrátil do Olomouce, kde v poslední sezoně také svého dlouholetého spolupracovníka vystřídal na postu hlavního trenéra.

Ve svých 10 zápasech u A-týmu Olomouce experimentoval s rozestavením 3-4-1-2 nebo 4-2-3-1, v Pardubicích bude navazovat na práci Radoslava Kováče, který volil hru na linii čtyř obránců. Pardubice mu daly přednost před Martinem Hyským, i kvůli tomu, že v minulosti s klubem spolupracoval při skautingu hráčů. Každopádně to v městě perníku nebude mít jednoduché – k dispozici nebude mít klíčovou personu Michala Hlavatého a nevybíral si ani svůj realizační tým. Asistenta mu bude dělat Marek Kulič. Jednoznačným cílem bude záchrana.

Martin Hyský (Karviná)

nováček v první lize

Příprava: 3-1-1 (skóre 10:5) – Termalica Bielsko-Biala 3:0, Tychy 1:0, Piast Gliwice 1:2, Podbeskidzie 3:3, Skalica 2:0

Jako hráč má mistrovský titul se Slavií a na postu stopera si zahrál i za juniorskou reprezentaci. Trenérské řemeslo poprvé okusil v Edenu u mládežnických výběrů, poslední čtyři sezony ale působil ve druholigové Vlašimi a tým z okresního městečka se mu dařilo držet většinou v horní polovině tabulky. Před dvěma lety dokonce v baráži bojoval o postup do elity.

Dnes čeká na muže, který působil i jako televizní expert, úplně jiná mise. Bude se stěhovat na druhý konec republiky a zkusí vylepšit výsledky Karviné, která v roce 2022 sestoupila a po návratu zpět uchovala příslušnost v nejvyšší soutěži jen díky zvládnuté baráži.

Pro Hyského, jenž si s sebou z Vlašimi vzal trenéra brankářů Václava Wintera a kondičního kouče Petra Hejného, bude karvinská štace premiérou v první lize. V neznámém prostředí mu budou pomáhat Marek Bielan a Radim Grussmann, kteří tým v elitě zachránili. Hyský ve Vlašimi ordinoval systém 4-2-3-1, ke kterému se také v konci loňského ročníku při barážových bojích Karviná vrátila.