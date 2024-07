Klimentova paráda při premiéře v dresu Sigmy. Hezčí gól si teď nevybavím, zářil hrdina

První start v dresu Sigmy Olomouc vyšperkoval útočník Jan Kliment (30) dvěma góly. Radost byla o to větší, že v úvodním kole Chance Ligy brali Hanáci na půdě Dynama České Budějovice tři body za výhru 2:0. Obě branky vstřelil bývalý hráč Plzně ve druhé půli a zejména jeho zásah z 57. minuty byl parádní. "Popravdě jsem ho moc neviděl, protože jsem ležel na zemi. Nevím, jestli jsem dal hezčí gól, asi si teď na žádný nevzpomenu. Takže to bude jeden z těch lepších," smál se střelec v rozhovoru pro web Sigmy.

Po utkání byl Kliment pochopitelně spokojený. Lepší soutěžní premiéru v barvách Sigmy si snad ani nemohl přát. "Zhodnotil bych to celé samozřejmě kladně, protože jsme vyhráli 2:0," usmál se a pochválil brankáře Stoppena za chycenou tutovku domácích z první půle. "Podržel nás. Všichni víme, že tým, který dá první gól, to má pak hodně ulehčené. Ve druhé půli od chvíle, co jsme dali gól, to podle mě bylo v naší režii," tvrdil Kliment.

Sám se postaral o obě trefy zápasu. První byla z kategorie parádních. On sám ji ale moc neviděl, protože po akrobatickém zakončení ležel na zemi. "Slyšel jsem, jak se všichni radují a jen jsem zkontroloval, jestli je to v síti. Nevím, jestli jsem dal hezčí gól, asi si teď na žádný nevzpomenu. Takže to bude jeden z těch lepších," culil se zkušený střelec.

Po utkání tvrdil, že během letní přípravy podobné zakončení také jednou zkusil a skončilo v síti. "Ale že bych to nějak trénoval, to ne. Byla to intuice a všechno se sešlo. Zorvi mi to perfektně načasoval a v té situaci se nic jiného asi dělat nedalo," poznamenal Kliment s dovětkem, že takový gól bolavá záda rychle zahojí.

Následně přidal i druhý gól a složil definitivně Dynamo na lopatky. "Strašně moc nám pomohl. Myslím, že jsme plnili to, co jsme si řekli v přípravě. Všichni makali na 120 procent. Tak by to mělo být a podle toho to taky dopadlo," viděl jako hlavní skvělý týmový výkon Sigmy.

Statistiky zápasu. Livesport

Po druhé trefě byl Kliment pár desítek sekund v napětí, branka se totiž zkoumala u videa. "Našel bych v tom pozitivum, že rozhodčí zapískal hned a nenechal mě tam minutu se radovat. Věděl jsem hned, že to nebude jednoznačné, že to bylo padesát na padesát. Nakonec se to přiklonilo na naši stranu," oddechl si.