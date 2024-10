Kováč po debaklu Liberce těžko hledal slova. Frýdkův faul byl na kriminál, shodli se experti

Takový průběh podještědského derby čekal málokdo. Jablonec v Liberci dominoval ve všech směrech a po zásluze vyhrál 5:0. Trenér Luboš Kozel stylově oslavil 100. ligové vítězství a potvrdil, že derby umí zvládat bez ohledu na klubovou příslušnost. Poté, co v předchozích šesti případech ještě jako trenér Slovanu ani jednou neprohrál, si vítěznou mentalitu přenesl i na jabloneckou lavičku.

“Jsem rád, že jsme derby opět zvládli, protože vyhrát v Liberci 5:0 je skvělé, ale těší mě to hlavně kvůli klukům. Tyhle osobní věci moc neřeším,” řekl Kozel v pozápasovém rozhovoru pro O2 TV Sport.

Jeho protějšek Radoslav Kováč po historickém debaklu těžko hledal slova. Liberci v zápase nevyšlo téměř nic a na konečném výsledku to je znát. Slovan poprvé v historii dostal od Jablonce víc než tři góly.

“Věřili jsme tomu, že to dneska můžeme zvládnout, ale opak byl pravdou. Od prvního gólu se nám úplně rozpadla organizace hry, na hřišti bylo jen jedno mužstvo a my na to nedokázali reagovat. Jako hlavní trenér za to nesu zodpovědnost, protože jsem tým nějak připravil a dopadlo to takhle,” líčil zdrcený Kováč.

“Jedním zápasem jsme úplně ztratili důvěru fanoušků. Teď se k tomu musíme postavit čelem a vybudovat si ji zpět. Bude to těžké, protože ten tlak bude obrovský, ale musíme se o to poprat,“ dodal trenér, který Liberec převzal před sezonou.

Kozel, který Slovan vedl až do konce minulého ročníku, svůj nový tým na derby perfektně připravil po taktické i mentální stránce. Klíčovou roli v jabloneckém úspěchu hrál Michal Beran, který ovládl střed hřiště.

“Měli jsme Liberec nastudovaný, věděli jsme, že je silný ve středu pole a proto jsme se je tam snažili eliminovat. Skvělý výkon dneska odehrál Michal Beran, který úplně vymazal Michala Hlavatého a navíc sám hrál výborně dopředu. To nám hodně pomohlo, stejně jako protiútoky, které dneska rozhodly,” prozradil Kozel.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

„Že by to ale vyšlo až tak dobře, to jsem si vůbec nepředstavoval. V zápase se nám vydařilo téměř všechno, na co jsme sáhli. Jsem za to moc šťastnej,” dodal jablonecký trenér, který měl z vítězného derby nesmírnou radost.

Tu mu nezkazil ani likvidační zákrok Christiana Frýdka na stopera Jakuba Martince, za který liberecký středopolař viděl červenou kartu. “Bylo to absolutně zbytečný, naprostý nesmysl. Nic takového by se nemělo stávat,” připustil i liberecký kouč Kováč.

Frýdka si vzali na paškál i experti ve studiu O2 TV. “Ten zákrok byl absolutně mimo, jednoznačná červená. Naprosto zasloužená,” řekl Jakub Podaný. Ještě ostřeji se do mladého středopolaře opřel Petr Mikolanda. “Tohle je na kriminál,” zlobil se. “Liberec vůbec nebyl v zápase a ta červená karta to jen podtrhuje,” dodal bývalý ligový útočník.