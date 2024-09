Kuchta se rozloučil se Spartou: Nikdy nezapomenu, děkuji kabině, fanouškům i vedení

Kanonýr Jan Kuchta (27) se Spartou získal dva tituly a jednou přispěl i k trumfu v poháru. Další velká vítězství už ale v rudém dresu nepřidá, postavil před sebe totiž novou výzvu v zahraničí. Na sociálních sítích se alespoň rozloučil se všemi, kterým bije srdce pro mistra z Letné.

"Ahoj Sparto. Ahoj kluci z kabiny, vedení, trenéři, chlapi z realizáku, fanoušci, zaměstnanci, lidi z akademie. S některými z vás jsem se rozloučil osobně, s některými z vás jsem neměl možnost se potkat. Naše společné dva roky jsou u konce. Co říct? Děkuju. Ano, hlavně chci říct: děkuju," uvedl na svém instagramovém profilu Kuchta.

V minulé sezoně patřil rodák z Liberce neodmyslitelně do základní sestavy. V té současné se ale na hřiště dostával méně, přednost měl Victor Olatunji. A když se vedení Letenských rozhodlo hledat posily do ofenzivního trojzubce Sparty, byl to signál, že se blíží chvíle, kdy se někdo z útočníků bude stěhovat mimo Letnou. A často se mluvilo právě o Kuchtovi, což se nyní potvrdilo.

"Děkuju spoluhráčům za to, že jsem mohl být u toho, když jsme vyhráli titul, double, odehráli skvělý zápasy v Evropě. Kluci, několikrát jste mě podpořili v těžkých chvílích a já na to nezapomenu," vyznal se Kuchta. A zapomenout nemohl ani na fanoušky. Ty si získal už jen tím, že při návratu z ciziny dal přednost Spartě před Slavií.

"Děkuju fanouškům na Letné. Za to, jak jste mě přijali, za to, že jste mě nezatratili po kauze Belmondo. Naopak jsem v tu chvíli cítil, že mě máte rádi. Vím, že jste se ke mně mohli otočit zády. A neudělali jste to," těšilo zkušeného útočníka. "Děkuju vedení klubu, které do mě vložilo svoji důvěru a realizovalo nejdřív moje hostování a pak i přestup z Ruska. Nikdy nezapomenu na to, čeho jsem mohl být poslední dva roky součástí," doplnil.

Experti oceňovali, že i když se Kuchtovi nedařilo v koncovce, tak defenzivě soupeře nedal ani centimetr prostoru a důsledným napadáním se ji snažil donutit k chybám. "Byly to krásny dva roky. Dal jsem tomu všechno, co ve mně bylo. Nikdy na to nezapomenu. Přeju Vám hodně zdraví, štěstí a úspěchů," povzbudil letenské spoluhráče nejen před pokračováním Chance Ligy, ale i před blížícím se vstupem do hlavní fáze Ligy mistrů, kam se Sparta po 19 letech dostala.

Friisovi prý bude Kuchta chybět

"Kuchta mi bude samozřejmě chybět. Chce vyhrávat, týmu toho hodně dal. Vstřelil spoustu gólů, představoval hrozbu vepředu. Musím říct, že je to skvělý kluk. Bylo nezbytné ho prodat? Kuchta chtěl odejít, snil o zahraničí. Když se k nám připojil po Euru, řekl jsem mu, že mu nebudu stát v cestě, protože nám hodně pomohl. Slíbil jsem mu, že mu s odchodem pomůžu, pokud udělá maximum," řekl Friis.

"Teď máme dobré útočníky, přišel Rrahmani, Olatunji ukázal svou hodnotu a máme Tuciho. Konkurence v útoku byla těžká. Myslím si, že i pro Kuchtu bylo nejlepší odejít, aby si víc zahrál. Odešel do skvělého klubu s dobrými lidmi, kteří mu jakožto cizinci pomůžou. Myslím si, že tam dobře zapadne," doplnil Friis.

Jan Kuchta a jeho statistiky ve Spartě. Livesport

Fanoušci vyvolávali Kuchtovo jméno

Kuchta už pochopitelně chyběl v sestavě Letenských při výhře 2:0 v Hradci Králové, fandové ale v konci duelu vyvolávali jeho jméno. A co na adresu útočníka řekli experti ve studiu O2 TV. "Bylo očekávané, že odejde. Všichni jsme to čekali, všichni jsme o tom mluvili. Už to bylo ve hře delší dobu, bylo jeho cílem odejít. Kroky, které Sparta dělala, třeba jako nákup Rrahmaniho, naznačoval, že Honza Kuchta bude odcházet a Sparta mu umožní odejít," konstatoval někdejší vynikající trenér Sparty Zdeněk Ščasný.

Druhý z expertů Antonín Rosa přiznal, že mu Kuchta bude v sestavě Letenských chybět. "Je to typ zlobivého kluka, ten je také třeba. Má zásadní podíl na tom, jak se Sparta posunula v klíčových letech, byl jedním z tahounů a patří mu ze strany Sparty velký dík. Pomohli si navzájem a teď jdou dál," poznamenal bývalý prvoligový hráč.