Ligová navigace: Liberecký zápas podzimu, alarm pro švédského kouče i noční můra Sparty

Ruce pryč od Plzně! Sparťané by se konfrontaci se západočeským klubem vzhledem k nepříznivé vzájemné bilanci nejraději vyhnuli...

S novou sezonou fotbalové ligy odstartovala i nová rubrika Livesport Zpráv. Ta před každým kolem přináší statistický rozbor všech zápasů víkendu v nejvyšší soutěži. Komu se proti danému soupeři daří či naopak? A kdo bude svému trenérovi v blížícím se zápase chybět?

Sobota 25. října

Domácí mají v této fázi ročníku o dva body víc než loni, to je však pro ně vzhledem k velkým očekáváním slabá útěcha. Avizované poměřování se se Spartou, Slavií či Plzní je daleko, majitel klubu Ondřej Kania už před pár týdny avizoval, že zápas podzimu přijde proti Slovácku. To minule proti Teplicím ukázalo, proč má po Budějovicích druhý nejhorší útok ligy. Třikrát trefilo brankovou konstrukci a zmar završilo neproměněnou penaltou.

Absence: Frýdek (disc. trest), Koželuh, Rabušic (oba zranění) – Vaško (4 ŽK), Daníček (zranění).

Statistika zápasu: Fakt, že Liberec výrazně zaostává za proklamovanými ambicemi, nejhůř dopadá na samotné hráče. A ti ke smůle klubu nejsou zrovna nejodolnější. Slovanu scházejí zkušenosti, v průměru má nejmladší základní jedenáctku v lize (23 let a 361 dní).

Šance číslo 13 na první výhru Jihočechů v sezoně. Ti nyní budou hrát dvakrát po sobě doma, jako první však hostí neoblíbeného soupeře. Hradec totiž naposledy v lize porazili před 10 lety a osmi dny, od té doby proti nim Východočeši bodovali sedmkrát v řadě a nastříleli jim 17 branek. Daří se jim i na Střeleckém ostrově, kde zvítězili třikrát za sebou s celkovým skóre 6:0. Venku však dosud v sezoně získali v pěti utkáních jediný bod.

Absence: Ondrášek, Zíka (oba zranění), Skalák (přeřazen do B-týmu), Tranziska (nejistý start) – Pilař (disc. trest), Šašinka (zranění), Čihák (nejistý start).

Statistika zápasu: Zatímco Dynamo je jedním ze tří týmů, které v tomto ligovém ročníku ještě nezahrávaly penaltu, Hradec jich naopak má po Plzni nejvíc. Ani jednu ze tří nařízených však neproměnil, přičemž vystřídal tři exekutory (Mihálik, Vlkanova, Kodeš).

Domácí trápí propustná obrana. Inkasovali ve všech 11 zápasech této sezony a na čisté konto čekají nejdelší dobu od chvíle, kdy v roce 2020 postoupili do ligy. A mohlo být ještě hůř nebýt obětavosti jejich obránců. Ti zatím zblokovali 52 střel, nejvíc ze všech v soutěži. Ostrava sice z posledních 10 zápasů venku bodovala naplno jednou, v Pardubicích však už třikrát po sobě neprohrála.

Absence: Solil (disc. trest), Noslin (4 ŽK), Šehič (dohoda klubů), Bello, Fousek, Kalabiška, Simon – Klíma, Lischka (všichni zranění).

Statistika zápasu: Pokud někdy v zápase padne gól, velice pravděpodobně to bude hned po přestávce. Pardubice v úvodní čtvrthodině druhé půle inkasovaly nejvíc gólů ze všech (sedm), Baník jich naopak v této pasáži nejvíc dal (pět, spolu s Plzní).

Sousedy z pátého a šestého místa v tabulce dělí jediný bod (v neprospěch hostů). Sigma sice bez potrestaného Klimenta nejdřív vyhrála na Spartě, jenže pak už z následujících dvou utkání získala jen bod. Navíc to vypadá, jako by jejím hráčům bez nejlepšího střelce ligy rychleji docházely síly, ve všech utkáních inkasovali po 88. minutě. Jablonec patří k top týmům venku, v Olomouci má však co napravovat. Prohrál tam třikrát po sobě se skóre 0:8.

Absence: Kliment (disc. trest), Pokorný (4 ŽK), Juliš, Navrátil (oba zranění), Růsek (rekonvalescence) – Černák, Suchan (oba zranění), Hurtado (nejistý start).

Statistika zápasu: O Michalu Beranovi se nemluví tolik jako o jiných spoluhráčích z Jablonce, za svůj přímočarý styl by si to však zasloužil. Má nejvíc přihrávek z týmu (530), navíc 228 z nich mířilo dopředu. Žádný záložník v lize nemá v tomto směru lepší bilanci.

Neděle 26. října

Na Stínadlech se střetnou soupeři, kteří nejsou zvyklí na to, že mají míč častěji než soupeř. Teplicím se to zatím z 11 dosavadních zápasů stalo dvakrát, Bohemians třikrát. Dá se tak očekávat vyrovnaný zápas, ostatně nerozhodně skončily tři z minulých pěti vzájemných střetnutí na severu Čech. Bohemians po smolné prohře na Dukle kuriózním gólem přes téměř půl hřiště už v dalších pěti utkáních venku neprohráli.

Absence: Radosta (disc. trest), Danihel, Knapík, Mičevič, Svatek, Takács – Dostál, Hála, Jánoš, Valeš (všichni zranění), Ristovski (nejistý start).

Statistika zápasu: Osobnostmi obou týmů jsou útočníci. Senegalnec Gning a Hilál z Bahrajnu mají po pěti gólech, víc má už jen vedoucí Kliment. A celé lize vládnou v celkovém počtu střeleckých pokusů: Hilál je první (37), Gning (32) hned za ním.

Středočeši čtyřikrát za sebou v lize remizovali, ve všech soutěžích čekají na výhru už sedm utkání. Jak výstižně poznamenal jejich kouč Brännström, to je hodně. Co se týče aktuální formy, horší výsledky než Boleslav mají v uplynulých pěti kolech jen oba týmy na posledních dvou příčkách tabulky. Naopak před Karvinou je za stejné období pouze elitní domácí trio, Slezané prohráli jediné z posledních sedmi kol.

Absence: Kozel (rekonvalescence) – Raspopovič, Samko (zranění), Vecheta (nejistý start).

Statistika zápasu: Hostům se zatím královsky vyplácí hostování záložníka Botose ze Slavie. Řecký tvůrce hry už připravil čtyři góly, víc asistencí má v lize jen boleslavský Kušej. S celkovou hodnotou xA ve výši 0,6 vykazuje nejvyšší rozdíl mezi realitou (+3,4).

Slávisté se jistě ve skrytu duše těší na to, až v neděli večer v klidu usednou ke sledování duelu svých největších pronásledovatelů se třemi body v kapse z utkání s Duklou. Proti ní jsou jasným favoritem, i když kouč Trpišovský naznačil, že některé opory pošetří a dá šanci náhradníkům. Adepty jsou především Holeš se Zimou, které v Bilbau trápily střevní potíže. Bilance Dukly v Edenu je překvapivě příznivá – čtyři remízy v devíti utkáních.

Absence: Oscar (disc. trest), Masopust, Ogbu, Schranz, Staněk, Vlček, Vorlický (všichni zranění), Fila, Holeš, Chorý, Zima (všichni nejistý start) – David Pech (dohoda klubů), Doda, Svoboda (oba zranění).

Statistika zápasu: Slavia si v případě výhry připíše 11. vítězství v řadě a vyrovná svou rekordní šňůru ze sezony 1999/00. Sešívaní jsou jediným týmem, který Dukla v historii samostatné české ligy ještě neporazila.

Viktoria doma na Spartu umí, od roku 2012 s ní v 15 ligových zápasech prohrála jednou a zvítězila v osmi z posledních devíti duelů. V březnu ji deklasovala dokonce 4:0. Oba soupeři za sebou mají cestu po Evropě. Ta vic vyšla v Plzni, jež přivezla ze Soluni alespoň bod. Podle jejího kouče Koubka ztráta náskoku 0:2 nemůže jeho hráčům ublížit. Sparťané se sbírají z debaklu 0:5 na City a bojí se o zdravotní stav Haraslína, svého klíčového hráče.

Absence: Durosinmi, Kabongo, Sýkora (všichni zranění), Ricardinho, Slončík, Souaré (všichni nejistý start) – García (zranění), Cobbaut, Haraslín, Tuci, Zelený (všichni nejistý start).

Statistika zápasu: Pro Spartu neexistuje horší výjezd než ten do Plzně. Prohrála tam nejvíckrát ze všech ligových stadionů (14). Od sezony 2007/08 navíc získala proti Západočechům z celkových 60 možných bodů pouhých 11.