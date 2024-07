Liberecké přestupy? Ta cesta se mi líbí, mladí kluci se budou chtít ukázat, říká Rajnoch

Vstup Ondřeje Kanii (31) do libereckého Slovanu nastartoval novou etapu jednoho z nejúspěšnějších českých klubů. Energický majitel na sever Čech přinesl svěží vítr. Do čela klubového vedení dosadil Jana Nezmara (47), sportovního ředitele udělal z Theodora Gebre Selasieho (37) a na lavičku z Pardubic přivedl Radoslava Kováče (44). Nově složené trio v létě začalo s přestavbou kádru a v blížící se sezoně bude chtít dostat Liberec zpět do pohárové Evropy. "Drive, který klub chytil se mi moc líbí," říká v rozhovoru pro Livesport Zprávy bývalý reprezentant Jan Rajnoch.

Nový trenér, velké posily, moderní a inovovaná značka, skvěle fungující sociální sítě a rozšíření povědomí o klubu i mimo region. To všechno s sebou přinesl nový majitel. V Česku až doteď věc víceméně nevídaná. "Je mi hodně sympatické, jakou cestou se Liberec vydal. Obměna fotbalového prostředí byla zapotřebí, musíme jít dopředu. A to ve všech ohledech. Jsem rád za každého člověka, co má hlad, vizi i peníze a jde do fotbalu,“ chválí Rajnoch Kaniu.

Liberecký Slovan dostal exkluzivní šanci zbavit se nálepky klubu, který netáhne. Fanoušci o Slovanu slyšeli v podstatě jen v momentě, kdy do něj pražská S poslala hráče na hostování a projevilo se to i na nevýrazných návštěvách na Stadionu U Nisy. "Liberec tohle strašně potřeboval. Co si budeme povídat, předchozí majitel odvedl obří kus práce, klub pod ním udělal i stopu v Evropě. Patří mu dík, ale je na čase omladit, doba jde dopředu. Nový impuls pomůže,“ myslí si Rajnoch.

Fotbalové kroky klubu vedou liberečtí staří známí – generálního ředitele dělá Nezmar, toho sportovního Gebre Selassie. Oba s klubem slavili titul na hřišti a nyní by podobný úspěch rádi zopakovali v nových rolích. "Klub této kategorie by měl být postaven na lidech, kteří jej znají,“ domnívá se Rajnoch. "Někdy se říká, že se do stejné řeky dvakrát nevstupuje, ale angažování Nezmara i Gebre Selassieho beru jako dobré kroky. Je to správná cesta.“

Také na lavičku usedl kouč, který prostředí pod Ještědem zná. Kováč, jenž v Liberci působil v sezoně 2013/2014, má před sebou jasný úkol. Dotáhnout tým, který si staví podle svých představ, do Evropy.

Mnozí fanoušci se na věc dívají opatrněji. Kováč je sice chválený. Zatím ale nikde výraznější trenérské úspěchy nezapsal. Hráči, kteří přicházejí jsou navíc spíš investicí do budoucna. Přišlo hned devět fotbalistů, kterým ještě nebylo ani 24 let – Adam Ševinský (20), Denis Halinský (20), Aziz Kayondo (21), Benjamin Nyarko (20), Patrik Dulay (19), Josef Koželuh (22), Marek Icha (22), Qëndrim Zyba (23).

"Čekal jsem, že se Liberec touto cestou vydá. Takové koncepci strašně fandím. Jsou to mladí kluci, co to mají před sebou, takže budou draví, aby se prosadili. Takhle by měl klub na pomezí regionálního a republikového formátu fungovat,“ chválí kroky vedení Rajnoch.

Kromě mládí je ale viditelná ještě jedna věc, a sice orientace na zahraničí. "Samozřejmě by bylo lepší, kdyby hráli a přicházeli hlavně Češi, ale na výběr asi není,“ krčí rameny Rajnoch.

Kádr vypadal solidně už v minulém ročníku a nyní ho sportovní vedení ještě výrazně vylepšilo. Už při letmém pohledu na soupisku ale bouchne do očí jedna velká mezera v kádru. "Chybí tam hrotový útočník,“ uvědomuje si Rajnoch. "Kulenovič je věčně zraněný, Rabušic už je starší, spíše na dostřídání. Liberec nutně potřebuje hroťáka. Chce to stavět na rychlosti, ale takových hráčů dopředu, kteří by tomu vyhovovali, je málo,“ tuší problém Rajnoch.

Otázkou tedy je, co od Liberce v sezoně reálně čekat. "Nároky vyletí extrémně, do první pětky budou chtít určitě. Nečekám žádný raketový start, spíše postupné kroky. Bude trvat, než si to sedne,“ vrací ambice do realistických mantinelů Rajnoch.

Program Chance ligy