Liberec ulovil posilu z Rakouska. Pod Ještěd se stěhuje ghanský útočník Nyarko

Liberecký Slovan představil po Michalu Hlavatém a Martinu Rýzekovi tento týden už třetí posilu. Pod Ještěd se stěhuje ghanský ofenzivní univerzál Benjamin Nyarko (20), jenž naposledy hrál druhou rakouskou ligu za Lafnitz. Rychlostní typ fotbalisty sbíral zkušenosti také v rodné Ghaně či Španělsku.

"Když jsem se poprvé o možnosti přestupu dozvěděl, říkal jsem si, že to je sen. Je to tu skvělé. Myslím si, že být ve Slovanu Liberec je pro mě nejlepší možnost, protože dostanu šanci posunout svoji kariéru, dále se rozvíjet. A odteď od sebe očekávám víc, protože mám okolo sebe tým, který je přátelský, a všichni jsou fajn. Je to místo pro rozvoj," uvedl Nyarko.

Severočeši hráče sledovali delší dobu. "Je to rychlostní typ útočníka, který je zároveň odolný v soubojích. Tato typologie nám v týmu scházela. Navíc je pořád velmi mladý a je u něho tudíž předpoklad dalšího rozvoje. Věříme, že u nás zaznamená další progres," podotkl generální ředitel Slovanu Jan Nezmar.