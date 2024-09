Ondřej Lingr (25) se po roce vrací do Edenu, Slavia ofenzivního univerzála koupila za 2,2 milionu eur (55 milionů korun) z Feyenoordu, kam jej loni pustila na hostování. Osmnáctinásobný český reprezentant v Nizozemsku neprožil ideální angažmá, místo na trávníku strávil většinu času na střídačce. V aktuální sezoně zasáhl jen do utkání superpoháru, v lize se ve třech utkáních neobjevil. Se svým staronovým klubem podepsal smlouvu do června 2028.

Lingr odešel do Feyenoordu na hostování loni v srpnu, po konci sezony ho pak rotterdamský klub na základě opce koupil. Tehdejší trenér Arne Slot, aktuálně už kouč Liverpoolu, jej ze začátku nasazoval do závěrů zápasů poměrně pravidelně a Lingr se i přes nízkou minutáž několikrát střelecky prosadil, zahrál si i Ligu mistrů.

Jeho pozice se však s přibývajícím časem nezlepšovala, naopak. Byť v kádru účastníka Ligy mistrů zasáhl do 28 soutěžních zápasů, v nichž zapsal bilanci 4+1, ani jednou nenastoupil v základní sestavě. A pod novým trenérem Brianem Priskem, jenž donedávna vedl Spartu, posbíral pouhých 28 minut.

O návratu odchovance Karviné do Česka se spekulovalo již nějaký čas. Spojován byl i se Spartou, místo k úhlavnímu rivalovi však nakonec zamířil tam, kde to dobře zná. Do Slavie přestoupil v roce 2020 a během první sezony s ní vybojoval double, navíc s týmem došel do čtvrtfinále Evropské ligy.

O rok později stejný úspěch zopakoval v Konferenční lize a v ročníku 2022/23 opět triumfoval v domácím poháru. Během tří sezon odehrál za sešívané 88 soutěžních zápasů, v nichž nastřílel 30 gólů.

"Mým cílem je, abych se stal opět důležitým členem týmu, jak tomu bylo, než jsem odešel. Ale mnohem důležitější jsou pro mě cíle Slavie. Ta je na prvním místě. Já budu vše dělat stejně tak, jak tomu bylo, než jsem odešel a to, abych pomohl týmu za jakékoliv situace. Moc rád bych do Edenu vrátil ligovou trofej a pomohl Slavii k titulu a nejlepším výsledkům v Evropské lize,“ uvedl pro klubový web.

"Naskytla se možnost získat Ondru za velmi přijatelných finančních podmínek. Neváhali jsme, věříme, že naváže na výborné výkony, které v našem dresu předváděl. Získáváme hráče s vítěznou mentalitou, okamžitou posilu, která zná naše prostředí, systém. Trenérský tým ví přesně, co od něj čekat. Doufáme, že výraznou měrou přispěje k naplnění našich cílů na domácí scéně, stejně tak v Evropě," řekl sportovní ředitel Jiří Bílek.

Lingr je letos druhým hráčem, který po ne úplně vydařeném zahraničním angažmá zamířil zpět do Edenu. V lednu přestoupil z Turína FC do Slavie David Zima, jemuž se ovšem v sešívaném dresu zatím nepodařilo znovu se vypracovat v oporu.