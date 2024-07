Ivan Schranz (30) dal na Euru tři góly a společně s dalšími pěti hráči se stal nejlepším střelcem šampionátu. Tři týdny po osmifinálovém duelu s Anglií už nastoupil za Slavii v úvodním kole Chance Ligy na půdě Slovácka a byl u bezbrankové remízy. Jak kabina vnímá ne úplně povedený vstup do nového ročníku? Jak se Schranz cítí fyzicky po náročné sezoně a krátkém volnu? A co říká na to, že na ME hrál na pravém křídle, ale v klubu ho trenér Jindřich Trpišovský využívá i na jiných postech? Nejen to jsme v novém Livesport Daily probrali přímo s forvardem slovenského národního týmu.

Harry Kane, Cody Gakpo, Dani Olmo, Georges Mikautadze, Jamal Musiala a Ivan Schranz. Takto vypadá sestava třígólových střelců letošního Eura, která se podělila o trofej pro nejlepšího kanonýra. A zejména hráče pražské Slavie by před začátkem turnaje tipoval na nejlepšího střelce patrně málokdo. V nové epizodě Livesport Daily se dotknul začátků pod trenérem Calzonou v reprezentaci nebo toho, na jaké pozici ho využívá trenér Trpišovský ve Slavii.

"Důležitá je trpělivost. Řekl bych, že ten opravdový zlom přišel zhruba po tři čtvrtě roce v utkání proti Bosně a Hercegovině, kdy jsme opravdu podali skvělý výkon a vyhráli jsme důležitý kvalifikační zápas. Tam bylo jasně vidět, že nám začaly vycházet herní prvky, které od nás trenér chtěl a začalo si to sedat. Můj post ve Slavii jsme zatím vůbec neřešili, bylo strašně málo času, ale samozřejmě pokud bych si mohl vybrat ideální post, tak hraji pořád na křídle," říká Schranz.

Livesport Daily #308: Post ve Slavii neřeším, ale nejraději bych hrál na křídle, říká Schranz. Livesport

Ve středeční epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Vyřazení Slovenska v osmifinále Eura s Anglií.

Přestupové nabídky ze zahraničí po Euru.

Remízu 0:0 se Slováckem v úvodním kole nové sezony.

Všechny díly Livesport Daily najdete také na oblíbených podcastových platformách – Spotify a Apple Podcasts.