Na Ivana už máme nějaké nabídky, přiznal agent Schranze. Klíčová bude přestupová částka

Kdybyste si před startem Eura vsadili na to, že Ivan Schranz (30) bude mít po odehrání většiny osmifinálových zápasů víc branek než Harry Kane, Cristiano Ronaldo nebo Kylian Mbappé a bude jedním ze tří nejlepších kanonýrů celého turnaje, pravděpodobně byste vydělali balík. Slovenskému záložníkovi Slavie se to povedlo, což je hlavní důvod, proč se začíná nahlas mluvit o jeho odchodu na prestižnější fotbalovou adresu.

V neděli v podvečer dal Schranz gól, na který se na Slovensku bude dlouho vzpomínat. Bez nadsázky lze říct, že jeho trefa v osmifinále mistrovství Evropy proti nabité Anglii se rázem stala jednou z nejpamátnějších branek historie slovenského fotbalu.

Schranz se prohnal kolem stopera Marca Guehiho, na hranici penalty si převzal skvělou průnikovou nahrávku Davida Strelce a vnějším nártem poslal Slovensko do vedení.

Sestřih zápasu Anglie - Slovensko (2:1p) Česká televize

Dlouho to vypadalo, že jeho třetí zásah na turnaji pošle Slováky do historického čtvrtfinále, v páté minutě nastavení ale skvělými nůžkami odmítl senzaci Jude Bellingham a v úvodu prodloužení otočil zápas na stranu favorita Harry Kane.

Schranzův gól tak přišel vniveč. "Možná toho budeme litovat do konce života. Možná už nedostaneme další šanci, jako je tato, abychom přepsali historii. Nakonec se s tím nějak vyrovnáme, ale bude to trvat dlouho," připustil ofenzivní univerzál. "Dal jsem třetí gól na turnaji, ale co z toho?" ptal se po zápase zklamaně.

Nabídky už přicházejí

I když nad tím bezprostředně po hořkém konci na turnaji nepřemýšlel, jeho trefa do anglické branky může mít obrovský vliv na jeho další kariéru. "Na Ivana už máme nějaké nabídky," připustil v rozhovoru pro SeznamZprávy agent slovenského pracanta Václav Ježdík.

Schranzovi v září bude 31 let, takže po skvělém šampionátu má dost možná poslední šanci na velký přestup na jednu z prestižních adres v západní Evropě. "Kdy jindy, když ne teď," uvedl Schranzův agent. "Ivan nikam neutíká, ve Slavii je spokojený, ale věk se zastavit nedá. Pokud má přijít možnost přestupu, tak je to nyní," dodal Ježdík.

Schranz dal na Euru tři góly. Opta by Stats Perform

Slovenský rychlík v Edenu působí od léta 2021. V kádru Jindřicha Trpišovského od začátku patřil k základním stavebním kamenům, uplynulá sezona mu ale příliš nevyšla. V lize dal jen dva góly a často naskakoval jen jako žolík ze střídačky. I proto se nabízí otázka, zda by mu neprospěl nový impuls. Zvlášť, když na Euru dokázal, že se umí prosadit i proti hvězdám z nejslavnějších evropských soutěží.

Překážkou v jeho přesunu může být smlouva, která ho v Edenu váže na další dva roky. "Velkou roli v případném přestupu bude hrát Slavia, kterou čeká velmi důležitá sezona. Důležitá je teď přestupová částka, kterou na Slavii stanoví. Je to v jejich rukou," přiznal Ježdík. "Jednání ale probíhají na rovinu, se sportovním ředitelem mám velmi dobrý vztah."

Statistiky hráče. Livesport

I kdyby Schranz v Edenu zůstal, měl by stále o co hrát. Chybí mu titul a lákavá je i vidina přímého postupu do Ligy mistrů. Nabídka z top evropské soutěže by se ale odmítala s těžkým srdcem, zvlášť v jeho letech.