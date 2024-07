Livesport Daily #312: Nemyslím si, že jsem jen záchranář a motivátor, říká trenér Straka

Jedna z nejvýraznějších trenérských person posledních dekád v tuzemsku – to je Franz Straka (66). Trenér, který naposledy předvedl, jak sám tvrdí, ryze husarský kousek, když zachránil strádající Michalovce. Tým přebral v rozkladu poté, co ve slovenské lize nevyhrál v 21 utkáních v řadě. Nyní po něm sáhlo Dynamo České Budějovice, které věří, že známý motivátor bude mít stejný úspěšný start do angažmá jako na Slovensku. V první polovině dnešní epizody vám tak přinášíme rozhovor s Františkem Strakou, který se odehrál ještě před oznámením nového angažmá. O tom, jak se okamžitý úspěch v Michalovcích zrodil a jak se sám trenérsky v posledních letech vyvinul. Ve druhé části si pak můžete poslechnout rozhovor s novinářem Jakubem Bartošem, který odkrývá, co Dynamo přijetím Straky na lavičku sleduje.

"Já na lavičku patřím. To mě absolutně naplňuje," říká Straka. "Ale v Michalovcích jsem se dostal do bahna, to nejde jinak popsat. Ty podmínky, mám tolik historek. Bylo to nesmírně těžké, ale povedlo se něco, čemu jsem věřil od začátku," dodává.

Od neděle nový trenér Dynama České Budějovice zároveň popsal zkušenosti se jménem, které je v tuzemském fotbale dobře známe díky pompéznímu příchodu do Slavie před osmi lety. "Gino van Kessel – sám jsem si pokládal otázku, co dělá v takovém klubu. Pamatuju ho ze svého angažmá, ať už to byl Ružomberok, ať už to byl Slovan Bratislava, tak tehdy byl v Trenčíně Gino špičkový hráč. Kolují o něm určité zvěsti, hodně se říkalo, že má rád gambling, že mu propadl. Ten hráč měl mnohem na víc," poodhaluje svůj pohled na forvarda Straka.

V druhé části epizody pak novinář Jakub Bartoš, který má přehled o dění v jihočeském klubu, odhaduje, jak úspěšné by mohlo být spojení Straky a Českých Budějovic. "Tohle je jiné v tom, že sem přichází už po druhém kole. Přichází do situace, která pro klub není ideální nejen sportovně, ale i finančně. Je jen na něm, zda dokáže na tým přenést i dlouhodobější vizi a koncepci. Jak si dovede získat hráče a fanoušky klubu," říká Bartoš.

V úterní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Proč se nenaplnil potenciál Gino van Kessela?

Okolnosti a důvody, proč nepokračoval v Michalovcích.

Je pro Dynamo František Straka tou správnou volbou?

