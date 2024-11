Livesport Daily #381: Výsledky Dukly vlastně vůbec neřeším, říká její nový spolumajitel Turek

Fotbalová Dukla má od září nového spolumajitele. Je jím úspěšný investor, podnikatel a zakladatel fondu 10X Matěj Turek, který od Petra Pauknera odkoupil 34 % akcií. Říká o sobě, že je oportunistický investor. Zatímco jiní se snaží do fotbalu majetkově vstoupit často z emočních důvodů, on vnímá Duklu jako investici s ohromným potenciálem. Kde leží strop pražského celku? Jaké má Turek plány? A co říká na fakt, že na lavičce sedí kontroverzní trenér Petr Rada? O tom hovoří v podcastu Livesport Daily.

"Nemůžu mluvit o sportovním vedení, protože mu nerozumím a nedokážu trenéra Radu hodnotit sportovně jinak, než čistě podle výsledků, které jsou za mě fenomenální, protože dostal Duklu do první ligy. Hodnotit ale můžu jeho veřejné vystupování a to, co přináší klubu svými emocemi. A to je za mě jednoznačně pozitivní," rozebírá svůj vztah k trenéru Petru Radovi nový spolumajitel Dukly.

"Trošku neskromně bych možná řekl, že o sportovním managementu, ve smyslu managementu sportovních organizací, jako je Formule 1, nebo fotbalové kluby, toho vím paradoxně mnohem víc, než lidé, kteří si nejdříve zamilují fotbal a teprve poté se učí byznys kolem toho," popisuje mimojiné úspěšný akciový investor Turek své přednosti. "Kdybych měl vypíchnout jeden bod, proč má Dukla velký potenciál, tak je to ta značka klubu. Je to slavné jméno," dodává

