Livesport Daily #382: K eskalaci ve Spartě vedlo několik momentů. Vztahy nefungují, říká Janega

Nesmírně náročný zápasový kalendář zatím Sparta nezvládá. Od remízy se Stuttgartem v Lize mistrů úřadující mistr prohrál čtyři duely ze šesti, přičemž sobotní domácí prohra s Baníkem Ostrava (1:3) měla ještě zajímavou dohru. Server inFotbal přišel se zprávou, že za vyřazením Veljka Birmančeviče ze sestavy byly jiné důvody, než jen ty čistě zdravotní a že hlavní potíže, které nyní Spartu dusí, jsou především interní vztahy. Co se děje v kabině Sparty? Jakým sledem událostí se Sparta do současného bodu, po velmi povedeném vstupu do sezony, dostala? A jaká nyní bude Birmančevičova budoucnost? O tom v dnešní epizodě mluvil sám zakladatel webu inFotbal Pavel Janega.

"Jsou to zdroje, které už byly několikrát přesné. Například v případě přestupu Ládi Krejčího, když šel do Girony. Nemám důvod jim nevěřit, protože v tomto případě jde o podobné, respektive stejné zdroje. Nechci tvrdit, že někdo v tomto případě lže, ale nabízíme jinou verzi, která v zákulisí koluje. Ta tvrdí, že Birma není tak úplně zraněný, aby nemohl alespoň část zápasu odehrát a nebo nebýt alespoň na lavičce," otevírá rozhovor Janega popsáním zákulisní situace Sparty a pokračuje v rozhovoru popisem současných vztahů v kabině.

"Když porovnáte sestavy Sparty a Slavie, tak Sparta, když přijde o několik hráčů základní sestavy, tak má obrovský problém. Nezvládá vyhrávat zápasy, které by vyhrávat měla. Zatímco když Slavii chybělo šest frajerů, tak to člověk ani nepoznal. Myslím, že tuhle stránku Sparta v létě v rámci přestupové strategie podcenila," popisuje Janega.

Livesport Daily s Pavlem Janegou o situaci ve Spartě. Livesport

V dnešní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také probírali:

Jaká je budoucnost Veljka Birmančeviče ve Spartě?

Jaké momenty vedly až k současnému vyeskalování situace?

Je Qazim Laci opravdovým lídrem?

Všechny díly Livesport Daily najdete také na oblíbených podcastových platformách – Spotify a Apple Podcasts.