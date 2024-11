Spartě sezona proklouzává mezi prsty, myslí si Kadlec. Herně se vrátila o dva roky zpět, dodal Rosa

Bída, jaká nebyla na Letné devatenáct let. Čtyři porážky z pěti zápasů, to pamatují v táboře Sparty pamětníci z roku 2005. Po dvou mistrovských titulech padla na Pražany mistrovská kocovina, kterou jen umocnil zmar v duelu s Baníkem (1:3). Po utkání se mluvilo o neshodách v týmu, experti pak nenechali na Spartě nitku suchou. Letenský klub na vše reagoval prohlášením, kde vyjádřil důvěru kouči a zmínil, že za absencí Veljka Birmančeviče je zranění. "Myslím, že je to krize. Není se za co schovávat," neskrýval ve studiu O2 TV Václav Kadlec, bývalý útočník Letenských. "Sparta vypadala, jako by se vrátila o dva roky zpátky, tým absolutně neladil," doplnil Antonín Rosa.

Zaplněným letenským tribunám se představení borců v rudých dresech nelíbilo. "Baník byl aktivní, nebál se napadat, nevypustil jediný souboj, dostával se ve víc lidech nahoru. Vyhrál zaslouženě, ukázal fantastický výkon," pojmenoval Rosa důvody, proč si tři body ze stadionu mistra odvedla Ostrava

To Václav Kadlec pro změnu pojmenoval, co chybělo jeho následovníkům v rudém dresu. Přitom mistr rychle vedl a všechno mu hrálo do not. "Bylo to špatný. Myslel jsem si, že gól Spartu uklidní, ale místo toho začal hrát Baník. Od Sparty to bylo pomalé," konstatoval současný kanonýr divizního Milína. "Od Sparty to nebylo nic moc. V každém z poločasů měla tak pětiminutovou pasáž, která snesla nějaké měřítko. Sparta byla ve všem horší," dodal.

Bývalý útočník neskrýval, že se Sparta topí v bídě. "Myslím, že jde o krizi, není se za co schovávat. Výsledky jsou špatné. Ano, postoupilo se do Ligy mistrů, ale zatím se ta sezona nemůže hodnotit jako úspěšná. Na Slavii bude ztrácet dvanáct bodů, naopak Baník je za Spartou jen o bod," poznamenal Kadlec.

Manko je nakonec po remíze sešívaných v Hradci Králové 1:1 desetibodové, ale na situaci to nic nemění. Rosa souhlasil. "Kdyby nešlo o krizi, tak to Sparta za stavu 1:0 zvládla. Ukazuje se, že něco není v pořádku. Navíc tým srážejí individuální chyby," uvedl expert. "Chybí mi tam jiskra, od všeho je tam málo," doplnil Kadlec.

I přes veškerá negativa si ale expert myslí, že nedojde k tomu, že by Sparta zabalila boj o mistrovský titul. "Nedokážu si to představit, že by to hodili do koše a už se o tom nebavili. Ale na druhou stranu se musí koukat za sebe, nebo také na Plzeň, která hraje také velmi dobře," naznačil bývalý útočník Pražanů.

Jedním dechem ale zdůraznil, že představení Letenských směrem k úvahám o obhajobě titulu nesvádějí. "Dokážu si představit, že vyhrají pár zápasů, naberou formu a náskok na Slavii sníží, ale v současné době by bylo bláhové si myslet, že je šance na titul nějak velká. Slavia s momentální formu mockrát nezaváhá. Sparta musí koukat na týmy, co jsou kolem ní."

Ve sparťanském herním soukolí to prostě v současnosti drhne. Ze hry jsou Lukáš Haraslín, Veljko Birmančevič, Angelo Preciado, a tak dostávají větší porci minut náhradníci a herně to nezvládají. "Nečekal jsem, že rozdíly budou takové. Když ti hráči nastupovali jako střídající, nebo šel třeba do základu jeden z nich, tak zapadli. Jenže teď jich je v základní sestavě třeba pět. Když pak mají ukázat adekvátní výkon a vzít na sebe odpovědnost, tak se to neděje," uznal bývalý útočník Sparty.

Co tedy podle expertů hře Sparty chybělo? "Baník Spartu přehrál, něco takového jsme v posledních dvou letech neviděli. Spartu zdobila intenzita hry," neskrýval překvapení Rosa. Jeho expertní kolega proto chápal, že nálada na Letné není dobrá. "Nálada je skleslá. Bylo by divný, kdyby to bylo jinak. Sezona jim už teď proklouzává mezi prsty," dodal Kadlec. "Trenér Friis ví, že to není ideální. A nejde jen o tuhle prohru. Ale Sparta působí tak, jako by se herně vrátila o dva roky zpátky," přidal další nepříliš povzbudivou zprávu Rosa.

Do optimální formy má daleko třeba stoper Martin Vitík, což potvrdil zbytečnou penaltou. "Poslední dobou se mu stává, že střídá výborné výkony, kdy odhlavičkuje všechno z vápna a patří k nejlepším hráčům, s těmi, kdy udělá obrovské chyby. Není to poprvé," všiml si Kadlec.

Ještě hůř v jeho očích dopadl záložník Markus Solbakken. "Nechci být přehnaně kritický, člověk to čte všude, jak je to od něj špatný. Ale zase mě nepřesvědčil," poznamenal po duelu s Baníkem Kadlec. "Asi nikdo nemůže říct, že je to špatný fotbalista, že by si nerozuměl s balonem. Snahu tam má, ale nic navíc nepředvede. Není tam něco překvapivého, taková údržba," popsal bývalý útočník Sparty.

Solbakken má sice vysoké procento úspěšných přihrávek, ty ale míří hlavně do strany nebo dozadu. "Tak potřebuje k sobě do zálohy někoho, kdo udělá ta překvapivá řešení, vezme na sebe odpovědnost. Od středního hráče potřebujete víc než údržbu. Nevidím tam nic extra," dodal.

Jak Sparta odpoví na kritiku? Příležitost budou mít Letenští už ve středu od 21:00, kdy doma nastoupí k zápasu Ligy mistrů proti francouzskému Brestu.