Livesport Daily #395: Šéfové Dynama nám lhali, už jsem se musel ozvat, vzpomíná Kladrubský

Ještě na začátku sezony vedl Jiří Kladrubský (39) spolu s Jiřím Lerchem fotbalisty Českých Budějovic. Po dvou kolech ale přišlo nečekané odvolání a Kladrubský v Budějovicích po letech skončil. Následně ho postihly zdravotní potíže, se kterými bojuje už několik měsíců. I tak ale situaci Dynama dál sleduje a vzpomíná na to, co v něm sám v posledním období zažil. O tom, jak nechodily výplaty, jak marně bojoval za posílení týmu i o svém konci na lavičce hovoří v podcastu Livesport Daily.

S Dynamem spojil většinu kariéry, a tak není divu, že teď se mu na trápení Budějovic v lize nedívá snadno: "Fandím těm klukům na hřišti, přeju jim úspěch. Nechci, aby Dynamo mělo dva body a děsivé skóre, jako má teď. Nevidím to rád, mrzí mě to. Dynamo pro mě bylo, je a vždycky bude důležité. Zapšklý nejsem, takový je fotbalový život prostě," vysvětluje Kladrubský svůj pohled.

Proč se bývalý fotbalista vlastně rozhodl reagovat na některé zprávy ohledně svého konce v Dynamu? "Naštvalo mě, když řekli, že jsem spolu s Františkem Strakou vedl první trénink. Vůbec jsem na něm nebyl, oznámil jsem jim, že mu nechci dělat asistenta už před tím prvním tréninkem. Nechtěl jsem se k Dynamu vůbec vyjadřovat, ale aby o mě takhle lhali, to mi vadí," vypráví.

"Poděkoval jsem jim za nabídku, ale hned jsem řekl, že s nimi nebudu dělat," uvádí Kladrubský na pravou míru to, jak probíhal jeho konec v Budějovicích. "Kdybych tam zůstal, když všechny ostatní kluci z našeho realizáku vyhodili, tak bych se nemohl podívat do zrcadla. Takže ano, je pravda, že mi nabídli, jestli bych tam nechtěl dělat asistenta. Ale ne, nechtěl."

Dynamo aktuálně opět řeší možnou změnu majitele. Kdyby na to došlo a třeba už na jaře by byl o Kladrubského na Střeleckém ostrově znovu zájem, šel by do toho? "Uměl bych si to představit, ale muselo by to dávat hlavu a patu. Museli by mi říct, jak to chtějí vést, co je pro ně priorita a jakým stylem chtějí hrát. Na základě toho bych se rozhodl. Ale když by mi to dávalo smysl, klidně bych se tam vrátil. Ale je fakt, že stáhnout současné manko by bylo hodně složité," přiznává Kladrubský.

Livesport Daily #395: Šéfové Dynama nám lhali, už jsem se musel ozvat, vzpomíná Jiří Kladrubský. Livesport

