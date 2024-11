V Dynamu to drhne, jak to je s jeho vlastnictvím? Klub teď prohrává na všech frontách

Nejvyšší soutěž má sice reprezentační přestávku, ale Dynamo České Budějovice dál posílá do světa signály, že to v jihočeském klubu pořádně drhne. Aktuálně poslední klub Chance Ligy by potřeboval stabilizaci, jenže v posledních dnech to naopak začíná v klubu jiskřit, když se řeší, kdo je vlastně jeho vlastníkem. Tím se znovu chce stát bývalý majitel Vladimír Koubek, když tvrdí, že dostal jen část peněz za akcie Dynama a chce cenné papíry zpět. Podle serveru inFotbal.cz ale s tímto postupem nynější vlastník jihočeského klubu Dalibor Jirka absolutně nesouhlasí.

Už to tak vypadá, že se Dynamo České Budějovice tak trochu inspirovalo u druholigové Zbrojovky. Tedy alespoň ohledně zpráv o vlastnictví klubu. Dlouhé měsíce nebylo jasné, kdo slavnou fotbalovou značku, která chřadne ve druhé lize, vlastní. Když se povedlo vše vyřešit, přebírá štafetu ohledně nejasného vlastnictví jihočeský klub.

Už v neděli zveřejnil server iDnes.cz zprávu, že bývalý majitel Koubek nedostal slíbené peníze za převod akcií Dynama, inkasovat jich měl jen část. Podle zmíněného zdroje šlo o sumu zhruba dvaceti milionů. A tak vyzval nového vlastníka k vrácení akcií.

"Na základě toho odstoupil od smlouvy a Jirku a spol. o tom informoval přes datovou schránku, což potvrdila všem přítomným jeho asistentka na páteční dozorčí radě akademie," cituje inFotbal.cz své zdroje z jihočeského klubu.

Tabulka Chance Ligy. Livesport

Nynější vlastník Dynama Dalibor Jirka i jeho nejbližší kolega Emil Kristek s tím ale podle stejného zdroje absolutně nesouhlasí. Reálně tak hrozí, že spor obou stran skončí u soudu, což by dalo prostor současnému vedení najít investora a s jeho pomocí zaplatit Koubkovi další peníze.

Jenže právě takové řešení je nejhorší možnou zprávou pro Dynamo, které se pere s dluhy z minulosti a zdá se, že v případě nejasné vlastnické struktury to bude s řešením klíčových věcí pořádně složité a některé věci a strategická rozhodnutí budou bez jasného vlastníka nejspíš i neřešitelné…

Není také jasné, co by se stalo, kdyby Koubek opravdu získal akcie zpět, Server inFotbal.cz ovšem tvrdí, že má vyhlédnutého nového kupce. Proslýchá se, že o vstup do Dynama by mohl mít zájem podnikatelský subjekt z Rakouska, který by s nabídkou mohl přijít v nejbližších dnech.

Dynamo, které vede trenér František Straka, je momentálně s 2 body na posledním místě tabulky a je jasným adeptem na padáka do druhé nejvyšší soutěže. Jisté je, že tahanice kolem vlastnictví klubu na klidu nikomu nepřidají a jihočeský klub tak prohrává na všech frontách. Hodně napovědět může valná hromada společnosti SK Dynamo České Budějovice, a. s.. Ta je na programu 22. listopadu 2024 v 11 hodin.