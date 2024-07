Livesport jedenáctka 2. kola: Sestavě dominují Praha a Slezsko, hvězdou hattrickový hrdina

Do nejlepší jedenáctky kola fotbalové ligy, která je sestavována na základě známek Livesportu, se dostalo šest hráčů z pražských a tři ze slezských celků. Nejlepší výkon druhého dějství však byl k vidění v Mladé Boleslavi, kde se hattrickem blýskl tamní záložník Daniel Mareček (26).

Nej 11 kola. Livesport

Brankář

Matúš Hruška (Dukla) 7,6

Měl výrazný podíl na tom, že Bohemians vyšli na Julisce naprázdno. Podle očekávaných inkasovaných gólů měl dostat 1,23 branek, díky pěti zákrokům z toho však bylo čisté konto.

Obránci

Martin Vitík (Sparta) 8,1

Na začátku druhého poločasu poslal Spartu po nedůrazném odkopu domácích Teplic do vedení. Neprohrál jediný obranný duel a podstoupil 13 hlavičkových soubojů.

Jan Peterka (Dukla) 7,6

Proti vysokému Hilálovi to rozhodně neměl jednoduché. Dokázal však hned 13krát zachytit přihrávku Bohemians a pomohl tak k prvnímu tříbodovému zisku Dukly po návratu do ligy.

David Douděra (Slavia) 8,0

Hned ve druhé minutě překvapil gólmana Janáčka střelou k bližší tyči a poslal Slavii do vedení. Do vápna poslal 12 centrů a dvakrát připravil palebnou pozici pro spoluhráče.

Záložníci

Malick Diouf (Slavia) 7,8

Na konci první desetiminutovky našel krásným centrem za obranu Daniela Filu a Slavia tak i s jeho přispěním vedla už od dvě branky. Celkově dosáhl hodnoty 0,37 xA.

Daniel Mareček (Mladá Boleslav) 9,9

Slovácko sestřelil hattrickem a vyhoupl se do čela tabulky ligových střelců. Celkem vypálil pětkrát a zapsal šest doteků s míčem ve vápně soupeře.

Statistiky ze zápasu se Slováckem. Profimedia / Livesport

Filip Prebsl (Slavia) 8,2

Byl to on, kdo v úvodu zápasu posunul míč na střelce Douděru. Ve druhém poločase se navíc po chybě gólmana Janáčka prosadil sám. Čtyřikrát přesně přihrál do šestnáctky.

Ewerton (Ostrava) 7,8

Potvrdil jak je pro Baník důležitý, jako střídající hráč ve druhém poločase rozhodl o vítězství svého týmu. Zodpovědný byl i směrem do defenzivy, když prohrál jediný obranný souboj.

Ioannis-Fivos Botos (Karviná) 7,9

Řecký host ze Slavie se asistencí podílel na jediné brance zápasu v Pardubicích. Pustil se do čtyř driblinků a pouze v jednom případě neslavil úspěch.

Útočníci

Vasil Kušej (Mladá Boleslav) 8,0

Spoluhráči Marečkovi pomohl k jeho třígólovému galapředstavení dvěmi asistencemi. Za celý zápas zkazil jen dvě přihrávky.

Amar Memič (Karviná) 8,6

V 15. minutě si posunul míč ke středu hřiště a střelou k bližší tyči vsítil rozhodující gól zápasu. Získal třikrát míč, ve všech případech na polovině soupeře.