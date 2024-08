Má Hranáč nápadníky z Itálie? Viktoria to popřela. Bylo by to obrovské oslabení, řekl Koubek

Fotbalová Viktoria Plzeň nepotvrdila spekulace některých italských médií, podle kterých o jednu z opor týmu obránce Robina Hranáče (24) usiluje FC Turín. Mluvčí Západočechů Václav Hanzlík na tiskové konferenci před čtvrteční odvetou 3. předkola Evropské ligy proti Kryvbasu Kryvyj Rih řekl, že klub nemá na českého reprezentanta na stole žádnou nabídku.

Podle italských médií se o Hranáče zajímá hned několik tamních klubů. Deník Tuttosport tvrdí, že FC Turín za středního obránce nabízí pět milionů eur (126 milionů korun). O Hranáče údajně usiluje i jiný z účastníků Serie A Udine.

"Za klub můžeme říct, že oficiálně neregistrujeme žádnou aktuální nabídku, která by u nás přistála na Robina Hranáče," řekl Hanzlík. "V čistě teoretické rovině, kdyby něco takového nastalo, tak já to beru z toho sportovního hlediska – bylo by to obrovské oslabení pro mužstvo," doplnil trenér Viktorie Miroslav Koubek.

Hranáč se vloni v létě vrátil do Plzně z hostování v Pardubicích a ihned se zařadil mezi největší opory západočeského mužstva. Viktoria s ním v březnu prodloužila smlouvu, a to do roku 2027. Hranáč se dostal i do reprezentačního "áčka", za které zatím odehrál šest utkání. Na letním mistrovství Evropy byl ve všech třech duelech v základní sestavě.