Prostor Jana Morávka: Volno po sezoně? Hráčů z české ligy je mi líto, Slavia tlačí na pilu

Nová sezona – tedy alespoň v Česku – už vypukla. A hned přináší několik témat, která se dají rozebírat. Osobně mě asi nejvíc zaskočilo, jak odlišně přistoupila Sparta a Slavia k zapojení reprezentantů, kteří měli kratší volno a nemají za sebou letní přípravu. Více se o tom rozepíšu v Prostoru Jana Morávka.

Slavia hned na úvod sezony ukazuje, že nechce nic podcenit a velmi dobře si uvědomuje, o co se v tomto ročníku bude hrát. Do utkání na Slovácku šla naplno. Velké cíle jsou znát i na její přestupové politice. Jenže mi přijde, že trochu přehlíží zdraví svých hráčů.

Jasně, Slovácko je papírově silnější soupeř než jakého měly Sparta či Plzeň, ale říkám si, zda opravdu muselo nastoupit tolik reprezentantů. Proč nedostali prostor Daniel Fila, Conrad Wallem či Václav Jurečka, kteří v přípravě pravidelně nastupovali v základní sestavě? Co je s Malickem Dioufem či Michalem Tomičem?

Zajímalo by mě, jak se tihle kluci, kteří makali v přípravě, nyní musí cítit, když to pak za ně stejně vzali ti z reprezentace, kteří měli krátkou dovolenou. A kdybych si chtěl hodně rýpnout, tak proč sedí hráč jako David Zima, za nějž zaplatil klub kolem 100 milionů korun, na lavičce a hraje Tomáš Holeš, který na Euru nastoupil ke všem zápasům?

Upřímně nevím, jestli kluci jako Lukáš Provod či Mojmír Chytil vyloženě chtěli hrát a jak moc to s nimi bylo diskutováno, ale i kdyby chtěli, měli by zakročit odpovědní lidé z klubu a volno jim nařídit. Je to naprosto běžná věc.

Například Rubén Vargas naskočil 6. července za Švýcarsko proti Anglii. Další mistrák ho čeká až 18. srpna, kdy je na programu Německý pohár. Mezitím je 42 dní. Jsem přesvědčený, že minimálně 30 dní dovolené od klubu dostane a zbytek stráví přípravou. To samé Kevin de Bruyne, který hrál na Euru naposledy 1. července a k Manchesteru City se připojí 5. srpna, čili vynechá přípravné turné.

Nedává vám to daleko větší smysl, než nutně tlačit na pilu?

Abych ale netepal jen kluby a trenéry, tak zásadní problém vidím i v tom, že se v Česku hraje nadstavba. Proč začíná česká liga tak brzy? V Německu hraje Bundesligu 18 mužstev a první kolo je na programu 23. srpna. O měsíc později. A poslední kolo se v Německu hraje 17. května, přičemž v Česku se hraje ještě o týden déle.

Kritizujeme trenéry, že ždímou hráče, bavíme se o tom, že jsou unavení, nepodávají dobré výkony, že nás fotbal nebaví, protože kvalita jde logicky dolů, když nemáte odpočaté fotbalisty. Mladí kluci to díky fyzičce asi ještě zvládají, ale nedá se to takto zobecnit.

Vždyť bychom měli chtít mít hvězdné hráče odpočaté, v plné síle, aby nás bavili svými dovednostmi. Ne abychom je sledovali, jak se trápí a rozehrají se až někdy po pěti zápasech.

A to nemluvím o psychické stránce, kdy máte třeba 14 dní volno a už znovu sedíte v kabině a víte, že musíte zapnout a fungovat naplno a další volno vás čeká až na Vánoce, pokud k tomu ještě reprezentujete. Upřímně říkám, že hráčů v české lize je mi líto, protože takhle by to fungovat nemělo.

Například Robin Hranáč hrál 26. června celý zápas na Euru s Tureckem a 12. července už nastoupil za Plzeň v přípravě. To jsou dva týdny. Během té doby si měl odpočinout, dostat se do formy a už ho čekal zápas. Obdivuji ho, že to zvládá. Snad na takové tempo nedoplatí v budoucnosti.

Je paradoxní, že chceme začínat dřív kvůli evropským předkolům, ale pak do nich pošleme unavené hráče, kteří si po sezoně pořádně neodpočinuli. To mi přijde kontraproduktivní. Existují přece i jiné způsoby, jak se na poháry nachystat. Napadají mě například nějaké kvalitnější přípravné zápasy, kde se tým bude orientovat na výsledek.

Stojím si za tím, že měsíc volna po sezoně by měl dostat hráč vždy. Sám jsem si počítal, kolik volna jsme od klubu dostávali, a pravidelně to bylo mezi 30 a 40 dny. Když jsem se bavil s kluky z české ligy, říkali, že mají v létě volno kolem 14 dnů. Neumím si představit, že bych měl fungovat v jejich režimu.

Když měli moji spoluhráči po reprezentačních akcích, nejen, že měli dlouhé volno, ale i poté se do tréninku vraceli postupně. Například s námi na začátku vůbec nechodili na hřiště. Zátěž navyšovali postupně. Jen týden trvalo, než se k nám připojili. Žádný raketový návrat typu "v neděli vám skončí dovolená a za tři dny už hrajete".

Pokud to na začátku sezony přepálíte nebo si pořádně neodpočinete, je zřejmé, že se to může nemile vrátit v podobě zranění. Nejvíc to odnáší svaly, což podle mě může být spojené s psychikou. Když je člověk unavený v hlavě, vypíná mu i tělo a svaly mají tendence selhávat.

Občas si říkám, že těmhle přetěžovaným klukům přeji, aby se co nejdříve dostali do zahraničních týmů z TOP 5 lig. Aby poznali trochu jiný přístup. Aby mohli uplatnit svůj talent a potenciál a nemuseli za to platit zdravím.