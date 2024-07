Máme kvalitní posily a dravé mládí, pochvaluje si před startem ligy Veselý. Chybí ale brankář

S nadcházející sezonou Bohemians Praha přivítá hned několik nadějných posil. Trenér Jaroslav Veselý (46) si od změn slibuje okysličení kádru. Přípravou na nový ligový start dali klokané najevo, že by se rádi pohybovali výš než ve skupině o záchranu. Vršovický celek ze čtyř zápasů vybojoval tři výhry, přičemž v generálce porazil Trenčín jednoznačně 4:0. Problém ale mají mezi třemi tyčemi, ve středu se zranila brankářská jednička Roman Valeš (34).

"S přípravou jsme nadmíru spokojení. Ve Slovinsku jsme měli ty nejlepší tréninkové podmínky a mohli jsme si zahrát s kvalitními soupeři. Pro hráče bylo zajímavé, že si mohli zahrát proti týmům, se kterými se jinak nepotkají. V generálce jsme odehráli trochu ospalý první poločas, pak jsme to ale zlomili a Trenčín jsme porazili jednoznačně 4:0," řekl k uplynulému měsíci trenér Jaroslav Veselý v rozhovoru pro klubový YouTube kanál.

Bohemians po skvělém ročníku 2022/23, v němž si zajistili postup do pohárové Evropy, výrazně propadli. V minulé sezoně skončili až na 12. místě, i proto do Ďolíčku v létě zamířilo několik zajímavých posil. Z Jablonce přišlo duo Dominik Pleštil a Václav Drchal. Pleštil hájil barvy severočechů od svých devíti let, Drchal se naopak do Vršovic vrací. Z Mladé Boleslavi tým posílí Jusúf Hilál a z Dunajské Stredy Aleš Čermák.

"Co se týče kádru, tak jsem rád, že jsme ho okysličili. Odešli kluci, kteří byli dobří do kabiny, ale nedostali tady pořádnou příležitost. Kádr se trochu zúžil, ale šli jsme do vyšší kvality," pochvaloval si Veselý. Klokani navíc neposilovali jen na hřišti. Realizační tým rozšířil Stanislav Hejkal, který se do Vršovic přesunul z Hradce Králové. "Jsme rádi, že se nám podařilo rozšířit i realizák. Standa Hejkal je důležitý nový impuls pro celý tým," dodal asistent reprezentačního trenéra Ivana Haška.

S posilami navíc nemusí být konec. Kvůli zranění brankářské jedničky Romana Valeše je pravděpodobné, že do Ďolíčku zamíří nový gólman. "Není vyloučené, že ještě někdo přijde. Zvlášť v brance je teď situace alarmující. Soukupovo tělo bohužel nevydrží větší nápor tréninků a zápasů a vypadl nám také Valeš. Jsme tedy v situaci, kterou musíme vyřešit. Jít do sezony s jedním gólmanem a jedním dorostencem by nebylo moudré. Budeme muset někoho najít, ale je jasné, že v tuhle chvíli se brankáři hledají těžko," připustil Veselý.

Zkušený trenér je s aktuálním složením týmu spokojený. "Netvrdím, že tu máme dvacet vyrovnaných hráčů, ale 15, 16 jmen má velkou kvalitu a u zbytku jsme vsadili na dravé mládí. Dělá nám radost Vojta Novák, kterého po vážném zranění kolene postupně zapojujeme zpět do týmu, a v áčku si chceme nechat Zemana, který se rozehrál ve druhé lize a teď by to měl prodat u nás. Určitě v něm vidím potenciál na to, aby se stal zajímavým ligovým hráčem," vyzdvihl Veselý dva mladíky.

Bohemians nový ročník odstartují sobotním domácím zápasem proti Baníku Ostrava.