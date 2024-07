Nečekejte, že budeme hrát jako Barcelona, ovšem kluci budou hladoví, hlásí trenér Pardubic Saňák

Vymodleným cílem nového kouče pardubických fotbalistů Jiřího Saňáka (46) je v nadcházející ligové sezoně účast v prostřední nadstavbové skupině. V jeho očích by to znamenalo hodně úspěšný ročník. Na tiskové konferenci také uvedl, že si velmi váží možnosti vést východočeský tým, který převzal po Radoslavu Kováčovi.

Pardubice postoupily do nejvyšší soutěže před čtyřmi lety. V první sezoně mezi elitou skončily sedmé, nicméně v dalších třech ročnících bojovaly ve skupině o záchranu. "Prostřední skupina je vymodlený cíl, který by byl obrovský úspěch, tak to vnitřně cítím. Ve fotbale dělám dlouho, nejdůležitější je nepodlehnout strachu a držet se cesty, kterou jsme si nastavili. To pro mě bude největší výzva a meta," uvedl Saňák.

Na konci května nahradil Kováče, který odešel do Liberce, a s východočeským klubem uzavřel víceletou smlouvu. Předtím od února dočasně vedl Olomouc. "Jsem fakt rád, že jsem v Pardubicích. Protože pocházím z Ústí nad Orlicí, byly vždycky mým krajským městem. Když byl člověk mladý, toužil hrát za místní VCHZ," vzpomínal 46letý trenér.

Vedení klubu zná léta. "Spoléhám na tvrdou a poctivou práci a spolupráci nás všech. K úspěchu povede soudržnost celého klubu, u nějž dlouhodobě cítím, vnímám a vím, že takhle funguje. To mi dává obrovskou naději, nadšení a radost z toho tady pracovat. Nečekejte ode mě alibi nebo laciná gesta, že budeme hrát jako Barcelona. Věřím však, že kluci budou hladoví," vykládal Saňák.

Program týmu v úvodu sezony. Livesport

Východočeši se chtějí výkonnostně zvednout. "Cíle posouvat se určitě jsou stejně jako ochutnat tu poháry, to jsem historicky zmiňoval. Jako realista říkám, že celky ze špičky můžeme porazit, ale ne porážet. Věřím, že se nám je v nové sezoně podaří zaskočit," podotkl předseda klubového představenstva Vladimír Pitter.

Pardubice posílili brankář Jan Stejskal, univerzál Jan Kalabiška, stoper David Šimek, záložník Adam Fousek a nigerijský útočník Marzuq Yahaya. "Práce pro nás neskončila. Beru to jako polotovar, makáme dál. Práce a píle nás vždycky zdobily. Věřím, že postupem času kádr ještě doplníme a budeme silnější. Řeknu na rovinu, že v této fázi nevidím, že bychom byli v takové sestavě, v jaké chceme být. Řešíme ještě doplnění," konstatoval sportovní ředitel Vít Zavřel.

Tým postihly v létě tři velké ztráty. Z hostování v pražských "S" se vrátili zpět Kryštof Daněk, s osmi zásahy nejlepší střelec Pardubic v minulé sezoně, a Marek Icha. Do Liberce pak přestoupil skauty vysoce ceněný záložník Michal Hlavatý. "Byl tady lídr. Měli jsme s ním kontrakt ještě na dva roky, už jsme z něj ale cítili, že chce udělat krok do lepšího klubu. Je to pro něj výzva. Prvotně jsem si myslel, že to bude Baník Ostrava, který bude hrát evropské poháry. Nebyli jsme nastaveni tak, že potřebujeme zinkasovat peníze a Michala prodáme," řekl Zavřel.

Pardubice začnou novou ligovou sezonu v pátek na hřišti úřadujícího mistra Sparty. V roli kapitánů se budou střídat Tomáš Solil a Kamil Vacek.