Někteří hráči si museli odpočinout, proto tolik změn, vysvětloval riskantní tah plzeňský Koubek

Viktoria Plzeň zatím zvládá náročný program na jedničku, když zápasy nejvyšší soutěže kombinuje se zápasy předkola Evropské ligy. Trenér Miroslav Koubek (72) ale po utkání v Českých Budějovicích přiznal, že cítil, že je třeba šetřit síly. "Šli jsme proto do rizika a udělali jsme šest změn,“ řekl kouč. V první půli prý hra trochu drhla, po pauze, kdy poslal na plac opory, už to prý bylo ze strany Viktorie ono. Plzeň pak brala výhru 3:0.

"Myslím, že jsme byli efektivní. Ve druhé půli jsme měli ještě nějaké šance. V první tedy ne. Tady šlo ale hlavně o to, abychom vyhráli a zároveň pošetřili síly. Bylo to už páté utkání během patnácti dnů. Už jsme viděli, že si někteří hráči musí odpočinout,“ uvedl k utkání zkušený kouč.

Věděl také, že Plzeň v první půli na hřišti nedominovala, domácí tým se statečně pral a zlobil favorita. "Bylo to na naší hře vidět. Kluci se do toho museli dostat, tedy ti, co nemají takovou mintutáž v poslední době. Ale náš výkon i při této konstelaci stoupal,“ hodnotil Koubek. "Když jsme vedli 1:0, tak jsme se rozhodli, že druhý poločas pojistíme a dáme tam zkušenější hráče. Těm jsme ušetřili poločas,“ pochvaloval si.

Zápasy hodně prožívá, když ale Dynamo za bezbrankového stavu dopravilo míč do sítě, byl prý úplně v klidu. Hned viděl, že gól nebude platit. "Viděli jsme ruku i faul. Potvrdilo se to, naše domněnka byla správná,“ prohlásil do kamer O2 TV.

Plzeň šla do vedení z pokutového kopu, který proměnil záložník Jirka. Ani tady neměl zkušený trenér nervy na pochodu. "U něj jsem při penaltě klidný. On je kope perfektně, má skvělou kopací techniku. Má razantní střelu, dobře utaženou,“ chválil penaltového exekutora nejstarší trenér v Chance Lize.

A spokojený byl pochopitelně i střelec prvního plzeňského gólu v Českých Budějovicích. I on si věřil, že penaltu promění a pohne ukazatelem skóre. "Když jdu na penaltu, tak si věřím a jsem rád, že to tam padá,“ konstatoval Jirka, který gólovými úspěchy posiluje svou pozici ve Viktorii. "Máme těžký program. Hrajeme předkola Evropské ligy, kde jsou kvalitní týmy. Tak je jasné, že trenér musí sestavou rotovat. Když dostaneme šanci, musíme být připravení se ukázat,“ dodal.

