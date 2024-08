Straka se po prohře s Plzní zlobil: Co je ruka? Jaký je výklad? Šigut doufal, že sudí nezapíská

Prali se statečně, jenže výsledek mluví jasně. Dynamo České Budějovice prohrálo s Viktorií Plzeň 0:3, což trenéra Františka Straku (66) hodně bolelo. "Byl to nejlepší výkon od doby, co jsem přišel do Českých Budějovic," hodnotil. Jen si myslel, že proti jeho týmu neměla být zahrávána penalta. "Když si vezmu zápas s Pardubicemi, co nám nebylo odpískáno za penalty, respektive za ruce. Tak si říkám, co je ruka? Jaký je výklad? To byla zlomová situace," řekl zklamaně.

České Budějovice se statečně praly s favoritem, dokonce se jim povedlo vstřelit gól, ale ten nakonec kvůli hraní rukou Quadriho Adedirana neplatil. V dalších situacích podržel Plzeň skvělými zákroky brankář Marián Tvrdoň. "Měli jsme šance a neproměnili je, to nás totálně sráží. Možná bychom měli mít více štěstíčka, víc důrazu. Ale nabízí se otázka. Gól, co jsme dali, ta penaltová situace," kroutil hlavou Straka před kamerami O2 TV. Zjevně se mu verdikty sudích nezamlouvaly.

Ještě víc byl rozhořčený poté, co sudí pískl v pokutovém území Dynama hraní rukou Samuelu Šigutovi a Plzeň dostala šanci zahrávat pokutový kop. "Když vezmu náš zápas s Pardubicemi, co se nám neodpískalo za penalty, respektive za ruce. Tak si říkám, co je ruka? A co není ruka, to je zásadní problém. Jaký je výklad? Myslím, že to byla zlomová situace, kdy náš tým opravdu bojoval, velice dobře," pojmenoval problematické verdikty, jejichž posouzení se mu nezdálo.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Nakonec ale uznal, že Plzeň v duelu s Dynamem potvrdila kvalitu. "Druhý poločas jsme bohužel neuhlídali situaci u gólu na 2:0. Chtěli jsme s tím něco udělat, ale musíme vidět tvrdou realitu, kde je Plzeň a kde jsme my. Nedá se srovnat tým, co hraje evropské poháry stabilně a trápí nejlepší týmy, s naším. Tak to zkrátka je," pojmenoval realitu, že Dynamo zkrátka nemělo na to, aby dosáhlo proti Viktorii na bodový zisk.

Mužstvo se ale pralo s favoritem hodně odvážně a statečně. "Začíná to v tréninku, jde o mentální stránku. Je to pro nás tristní situace. Prohráli jsme 0:3, ale ten zápas nebyl na 0:3. I my jsme šance měli a vytvářeli si je. Kluky budu dál nabádat, aby do toho šli," pravil už zase bojovně Straka, jehož tým je dál u dna tabulky bez bodového zisku při skóre 1:16.

"My potřebujeme progres, potřebujeme udělat bod, to je základ číslo jedna. Abychom se psychicky zvedli, protože ta depka tady stoprocentně bude, ale já je dám dohromady. Abychom zabojovali a příště na Dukle zabodovali," dodal odhodlaně.

Své si k neuznané brance a také k penaltové situaci řekl i domácí Šigut, který míč v pokutovém území zasáhl rukou a hosté dostali šanci kopat penaltu. "Měli jsme dobrý vstup do utkání, gól to jenom potvrdil. Že tam bylo nějaké hraní rukou jsme hodili za hlavu," netrápil se Šigut tím, že branka Dynama neplatila. Víc jej mrzela situace z vlastní šestnáctky. "Chtěli jsme co nejdéle držet nulu vzadu, aby byl ten zápas co nejdéle otevřený, ale udělal jsem blbou ruku a tím to začalo," mrzelo hráče Dynama.

"Věděl jsem, že balon letěl do mé ruky, ale nebyl jsem si jistý, jestli jsem ji měl od těla. Byl jsem zády k balonu, jen jsem cítil, že mě to trefilo do ruky. Pak už jsem jen doufal, že to sudí nepískne," dodal.

Tabulka Chance Ligy