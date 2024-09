Pan Tvrdík mě hodil na předsezonní tiskovce do luftu, řekl Jurečka. V klubu se cítil nedoceněný

Hořká tečka. Kanonýr Václav Jurečka (30), který za Slavii nasázel za dva roky 49 gólů, neskrývá z konce působení ve vršovickém klubu zklamání. Rozpovídal se o něm v rozhovoru pro server Seznam Zprávy. "Pan Tvrdík mě hodil na předsezonní tiskovce do luftu, tak jsem si říkal: 'OK, tady už budoucnost není'," uvedl hráč Rizesporu s tím, že mu nikdo nevysvětlil, proč se musel balit. Na text pak na sociální síti X reagoval i sám Jaroslav Tvrdík. "Smutný rozhovor," napsal.

Za Slavii nastřílel ranec gólů, v této sezoně ale od trenéra Jindřicha Trpišovského přestal dostávat herní minutáž. Tedy ono to nebylo moc růžové už na začátku, kdy střelce Slavia vyškrtla ze soupisky pro Konferenční ligu. Nakonec si ale všechno sedlo a Jurečka se stal nejlepším střelcem. Věřil proto, že bude mít lepší pozici.

"Nezdálo se mi ale, že by se mi to podařilo. Bylo to hodně zvláštní, to nastavení Slavie vůči mně. Dá se říct, že jsem každou sezonu začínal od začátku, ale když se na to podívám zpětně, tak jsem rád, jakým způsobem jsem se dokázal ve Slavii prosadit," uvedl útočník pro Seznam Zprávy. "Dá se říct, že jsem se cítil trošku nedoceněný, ale je to těžké, když každý půlrok přivádíte dva tři nové hráče na váš post. Myslel jsem si, že to funguje, ale v očích vedení to asi nefungovalo," líčil s tím, že s nikým v klubu neměl extra problém. "Kdybych nezapadl dobře, nebyly by ty góly, Slavii bych tak nepomohl," dodal.

Jurečka a jeho statistky za Slavii. Livesport / Profimedia

Když nastoupil v sešívaném dresu naposledy, dal v předkole Ligy mistrů gól týmu Royale Union. Věděl v tu chvíli, že je to tečka za jeho působením ve Slavii? Že se blíží konec už Jurečka tušil. "Poté, co mě pan Tvrdík hodil na předsezonní tiskovce do luftu, jsem si říkal: 'OK, tak tady už budoucnost není, budu si muset hledat angažmá'," přiznal Jurečka, jenž se nakonec stěhoval do Turecka.

"Už jsem byl jednou nohou nastavený, že odejdu. Větší čas rozloučit se s kluky jsem neměl, protože jsem do poslední chvíle nevěděl, co bude. Angažmá v Rizesporu se udělalo přes noc. Zrovna jsme měli volno, takže jsem kluky nestihl ani pozdravit. Snad se v brzké době dostanu domů a zajdu se s nimi rozloučit na stadion," doplnil s tím, že pro Slavii během svého působení udělal maximum možného a nic by neměnil. "Svědomí mám čisté," a ke svému konci ještě dodává: "Spíš mě mrzelo, že pořádně mi tu situaci nikdo nevysvětlil. Dodneška nevím, jestli to bylo ze strany trenérů, nebo vedení. Asi se to bohužel ani nedozvím."

Václav Jurečka o konci ve Slavii. Livesport / Profimedia

Na rozhovor pak zareagoval na sociální síti X i předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík. Zjevně naznačil, že má k výrokům Jurečky dost výhrad a s útočníkem nesouhlasí. "Smutný rozhovor. Nechme raději pravdu o vzájemném dialogu mezi klubem, Tebou a Tvým agentem důstojně spát. Děkujeme za odvedenou práci a ať se ti, Václave, daří," napsal Tvrdík.