Pražák připravuje na odkup Sigmy pouze jednu nabídku. Chce sto procent akcií, nebo nic

Český miliardář Karel Pražák (55) připravuje podle serveru inFotbal.cz nabídku na odkup sta procent akcií Sigmy Olomouc. Přistát na stole současného vedení hanáckého klubu by měla ještě v říjnu. Mluví se rovněž o tom, že by v klubu měl v případě dohody pokračovat také vlivný sportovní manažer Ladislav Minář.

Server inFotbal.cz uvádí, že Pražák chce skrz svou skupinu Kaprain koupit v klubu stoprocentní podíl. "A nechce ani o procento méně," cituje web svůj zdroj, jenž má k vyjednávání blízko.

Když před časem měla o vstup do klubu projevit zájem americká společnost Blue Crow Sports Group, byla ve hře radikálně odlišná varianta. Zájem byl sice také o majoritu, ale v podobě 51 % akcií. Navíc by Američané dosadili do klubu své lidi.

Zmíněný server tvrdí, že Pražák dá Sigmě jedinou šanci prodat klub, licitovat o podmínkách a ceně nechce a nebude. Vše je vedeno stylem "berte, nebo nechte být".

Současní majitelé Sigmy by za sto procent akcií klubu rádi dostali částku mezi 200 až 250 miliony korun, jak vysoko ale půjde zmíněný podnikatel není známo. Proslýchá se ale, že v případě uzavření obchodu, by Pražák ponechal ve funkcích v klubu většinu funkcionářů, tedy i vlivného sportovního manažera Ladislava Mináře.

"O personálních otázkách a složení managementu se však při prvotních jednáních s Karlem Pražákem nijak nejednalo," upozorňují zdroje infotbal.cz, že se vše ještě může změnit.

"Vnímáme potenciál, který dříme v A-týmu i mládežnické akademii Sigmy, a jsme přesvědčeni, že ho dokážeme plně rozvinout tak, aby hlavní mužstvo dlouhodobě bojovalo o přední pozice v lize a z jeho úspěchů těžil region i český fotbal," řekl nedávno Ondřej Pechar, tiskový mluvčí skupiny Kaprain.

"Svou nabídku na odkup majoritního, respektive 100% podílu v Sigmě můžeme předložit i díky zkušenostem, které jsme nasbírali nejen v hokejové Spartě, ale i při podpoře mládežnického a amatérského sportu," dodal.