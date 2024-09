Livesport Daily #355: Miliardář Pražák v Olomouci? Smysl to zatím úplně nedává, říká novinář.

Do českého fotbalu by mohl vstoupit další bohatý a vlivný podnikatel. O Sigmu Olomouc totiž projevila zájem investiční skupina Kaprain Karla Pražáka (55), majitele hokejové Sparty, který byl loni podle magazínu Forbes 43. nejbohatším Čechem s majetkem v hodnotě 12 miliard korun. Jaká je historie podnikatele Karla Pražáka? Jaký je jeho vztah ke sportu? A dávala by případná akvizice z jeho pohledu smysl? To jsme v podcastu Livesport Daily probrali Pavlem P. Novotným, redaktorem Hospodářských novin.

"Spolek SK Olomouc Sigma MŽ, který je majoritní akcionář olomoucké Sigmy, obdržel nabídku k zahájení jednání o odprodeji klubu od tuzemské investiční skupiny Kaprain. Výkonný výbor spolku na svém zasedání v pondělí 23. září tuto nabídku přijal. Prvním výsledkem jednání by měla být indikativní nabídka předložená skupinou Kaprain," stojí v oficiálním prohlášení klubu.

Jaká je ale realita, ví v tuhle chvíli málokdo. Nicméně je fakt, že Kaprain není prvním zájemcem o vstup do olomouckého klubu. V červenci Sigma informovala o jednání s americkou společností Blue Crow Sports Group, která vlastní mimo jiné druholigový Vyškov nebo španělské Leganés. Klub zadal posouzení nabídky poradenské společnosti.

"Z mého pohledu a z toho, co vím, mi přijde, že to v případě Karla Pražáka moc smysl nedává. Společenský efekt, který s sebou přináší vlastnictví nějakého sportovního klubu, se už vyčerpal tím, že je majitelem hokejové Sparty. Argument toho, že je v Olomouci dobrá mládež a že je v klubu potenciál, mi v tomhle případě připadá málo. Když se podíváme na to, jak Karel Pražák pracuje, tak tam vždycky tam bylo nějaké vnitřní střevo, které někam vedlo, a na jeho konci byl nějaký projekt nebo nějaká firma. Tady si myslím, že není, ale třeba jen nevidíme něco, co tomu všemu smysl dává. Karel Pražák je člověk, který nás rozhodně může překvapit," říká Pavel P. Novotný.

