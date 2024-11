Přijde Baník v zimě o klenot? Ewertona sleduje maďarský mistr, do karet mu hraje klauzule

Ewerton se raduje z gólu do sítě Dukly.

Ferencváros, Legia Varšava, Lech Poznaň. Takový je výčet klubů, které se zajímají o kapitána Baníku Ewertona (27). I když vedení ostravského klubu nechce o odchodu nejproduktivnějšího hráče slyšet, pro potenciální transfer brazilského křídelníka mluví výstupní klauzule pro zahraniční kluby. Tu Ostravané zdědili z letošního léta, kdy Brazilce kupovali ze Slavie za 25 milionů korun.

Už v létě se Baník o Ewertona přetahoval s polskými celky Legií a Lechem, mluvilo se dokonce o zástupcích z Izraele nebo Brazílie. Bitvu o svůj současný největší klenot však Ostrava vyhrála a nakonec hostování ze Slavie přetavila v přestup. Zájem o Brazilce však neutichá.

Podle informací iSport.cz se přijeli na zápas s Duklou (6:0) podívat zástupci Ferencvárose a sledovali, jak Ewerton řídí výhru bilancí 2+1. V aktuální sezoně Chance Ligy tak má na kontě už devět tref a tři asistence. Už nyní se tak dá hovořit o Brazilcově životní sezoně.

Jenže zakončí ji vůbec ve Slezsku? I s bonusy si Ewerton může v Ostravě přijít na slušné peníze, ve smlouvě má však výstupní klauzuli pro zahraniční kluby. Pokud ji některý aktivuje, Baník svému kapitánovi v odchodu bránit nemůže.

"Byla tam i ve Slavii, ale my jsme ji převzali," řekl již dříve sportovní ředitel Baníku Luděk Mikloško pro Moravskoslezský deník. "Ewerton samozřejmě už v létě zvažoval odchod do fotbalové země, kde by si i vydělal víc než v Česku. Tím, že je ale v Ostravě spokojený, přilehla mu k srdci, tak podobné nabídky jako od nás odmítl," dodal.

A to právě láká Ferencváros, úřadujícího maďarského mistra, který vévodí i novému ročníku soutěže a v Evropské lize je v tabulce výš než Plzeň i Slavia.

Navíc se neostýchá za hráče pořádně zaplatit, v létě například koupil brazilského útočníka Matheuse Saldanhu z Partizanu Bělehrad za tři miliony eur (76 milionů korun). A i podle webu Transfermarkt je hodnota kádru Fradi více než trojnásobná než ta Baníku.