Pohled na bolestivý výraz ve tváři Lukáše Haraslína (28), když si před koncem prvního poločasu středečního zápasu Ligy mistrů na Etihad Stadium sahal na nohu, přidělal fotbalové Spartě vrásky na čele. Pokud by slovenské křídlo opravdu nemohlo v Plzni nastoupit, stočí se veškerá pozornost na Veljka Birmančeviče (26). Hráč, který v minulé sezoně pomohl rudým k zisku double, však v posledních týdnech hledá svůj drajv a formu.

Letná si ho zamilovala. Jestliže někdo patřil k nedotknutelným, byl to právě Birmančevič. Srbský reprezentant byl v minulé sezoně jednou z klíčových postav Sparty. Ne nadarmo si fanoušci často užívali chorál spojený s jeho jménem.

Pohled na jeho data z minulé sezony však naznačuje, že propad formy musel dřív či později přijít. Birmančevič totiž vysoce překonával očekávání na základě analýz. Na jeho 15 ligových tref připadalo xG v hodnotě 9,0, což znamená, že jel vysoko nad plán.

A mistrovská forma je skutečně pryč. Na křídlo s čelenkou padla deka a shazuje ji mnohem složitěji, než by se čekalo. V 10 zápasech má sice tři vstřelené branky, jenže z toho dvě byly z penalty. Přitom na startu současné sezony tomu nic nenasvědčovalo.

Birmančevič rozjel nový ročník ve velkém stylu. V předkolech Ligy mistrů proti Shamrocku Rovers, FCSB a Malmö nastřílel tři branky, na další tři přihrál a dotáhl Pražany do ligové fáze milionářské soutěže. Ovšem skvělé výkony se postupně vytrácely.

"Byli jsme u něj zvyklí na jinou výkonnost," tvrdí někdejší hráč Letenských a televizní expert Jakub Podaný. "V zápasech, kdy to Spartě tolik nešlo, uměl navodit vítěznou mentalitu zajímavou akcí, poslat tým do vedení, což se nyní nestává."

Spouštěčem podle mnohých měla být neproměněná penalta v odvetě play off proti Malmö. Letenští si sice postup pohlídali a zvládli to i bez Birmančevičova příspěvku v podobě gólu, přesně od této chvíle se však balkánský hrdina zasekl. "Není to jen jeho vina. Obecně teď Spartě schází lehkost. V lize už to z její strany není takový válec jako v minulé sezoně," všímá si Podaný.

Od utkání s Malmö se Birmančevič změnil. V Hradci proseděl zápas na lavičce, naprázdno vyšel proti Salcburku, proti Českým Budějovicím a Olomouci si připsal asistenci a následovala šňůra čtyř zápasů (Stuttgart, Slavia, Liberec a Manchester City), kdy byl na nule.

Usměvavá tvář nasadila trápící se grimasu. "Sparta nemá rytmus, akce jí nejdou jednoduše, a to se projevuje i na výkonech křídel, protože se s tím těžko sžívají," pokračuje Podaný v hodnocení ofenzivy rudých.

Co říkají data, která srbský fotbalista nastřádal v prozatímních ligových zápasech? V porovnání s minulou sezonou zaznamenal pokles v tvorbě šancí pro spoluhráče. Výrazně se snížila i jeho hodnota Pass OBV, kterou datová firma StatsBomb používá jako model pro vyjádření toho, jakou hodnotu přinesl hráč týmu svými přihrávkami.

Dále z anaýzy vyplývá, že sice generuje o vlásek vyšší xG než v minulé sezoně, ovšem zároveň díky většímu množství střel, což znamená, že zakončuje z horších pozic. Velký počet pokusů má navíc zblokovaných obránci.

V minulé sezoně byl také dominantní v pokutovém území, odkud vstřelil polovinu branek. "Přijde mi, že týmu vázne kooperace mezi křídly a wingbeky. Tím, že Sparta hodně rotovala a často se měnilo obsazení pozic, utrpěly vazby mezi jednotlivými posty a nyní je těžké je znovu vybudovat. Podle mě tím Birmančevič strádá," myslí si Podaný.

A právě v tento moment přichází utkání v Plzni, bitva o druhé místo v tabulce. V ní se od Birmančeviče bude očekávat, že převezme roli lídra v situaci, když bude scházet zraněný Lukáš Haraslín. Ostatní volby na kraj totiž výkonnostně slovenského křídelníka zatím jen stínují.

"Síla tam pořád je, nicméně ztráta Haraslína by byla citelná," neváhá Podaný. "Je to primární volba Sparty. Pořád dokáže v zápasech udělat rozdíl, a to i ve chvíli, kdy se mu tolik nedaří."

Kdo tedy připadá místo slovenského tahouna v úvahu? Jako první logicky letní posila Ermal Krasniqi, třetí nejproduktivnější hráč týmu v lize. V ní má sice bilanci (3+1) v 11 zápasech, ale oproti Haraslínovi a Birmančevičovi těží z jiných herních situací.

Daleko méně se dostává do pokutového území než zmíněné duo, nevytváří tolik šancí a rovněž méně zakončuje. Na druhé straně má vyšší vytvořené xG, což je však způsobeno jeho rolí – pětkrát šel do hry jako střídající hráč, který využil především brejkové situace.

Jako člen zahajovací sestavy si připsal gól v Českých Budějovicích a asistenci v Hradci. "V základním postavení toho zatím moc neukázal," míní Podaný. "Často vypíná a není konzistentní po celou dobu, co je na hřišti. Očekával jsem, že bude víc tlačit na Haraslína i Birmančeviče. Přišel do Sparty ve 26 letech jako hráč se zkušenostmi, jenže zatím to tak nevypadá. Spíš se hledá."

Vedle kosovského křídla pak už má Sparta jen Kryštofa Daňka, Victora Olatunjiho a alternativní tah s Tomášem Wiesnerem. "Osobně bych ukázal spíš na Daňka, který mi přijde lepší v mezihře. Jeho minusem však je, že se nedostává do šancí," dodává expert.