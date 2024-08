Birmančevič? Šance si tvořil sám. Byl to náš hrdina, po odchodu moc chyběl, vzpomínají v klubu

PŘÍMO Z MALMÖ – Už jen dvě trefy scházejí k tomu, aby Veljko Birmančevič (26) nastřílel za Spartu stejný počet branek jako za fotbalisty Malmö. Na jih Švédska přestoupil na jaře 2021 za milion eur. Odešel po roce a půl do Francie za čtyřnásobek. Na usměvavého Srba dodnes v klubu dodnes vzpomínají. Zvlášť teď, kdy se mu postaví v rámci předkola Ligy mistrů v dresu českého šampiona.

Jakmile začala předzápasová tisková konference a švédští redaktoři dostali přednost v kladení dotazů Lukáši Haraslínovi či trenérovi Larsu Friisovi, první byly cílené na srbského křídelníka.

Jak vnímáte Veljka Birmančeviče?

Co vám Birmančevič říkal o Malmö?

A vyprávěl něco i o atmosféře?

Ne, na usměvavého pohodáře, který mezi lety 2021 a 2022 nastřílel v 73 zápasech 29 branek, se v Malmö rozhodně nezapomnělo. "Možná ho ale nepoznáte. Od odchodu z Malmö udělal obrovský kus práce. Je odlišnějším hráčem," chválil jej kouč Friis. "Je sebevědomý, neuvěřitelně nám pomáhá v presinku, je rychlý, přímočarý… Stačí se podívat, jak sbírá góly a asistence. Dělá neustále velké pokroky."

Švédové si Birmančeviče pamatují jako fotbalistu, který bavil celý stadion. "Měl dar na vytváření nebezpečných situací. Sám si je zvládl nachystat," vzpomíná Victor, který pracuje v klubovém fanshopu. "Vzal si míč, šel jeden na jednoho, dribloval, zasekl… Fantastický hráč! Měli jsme ho rádi. Byl to hodný, bezproblémový kluk."

Aby ne! Po svém příchodu Birmančevič výrazně pomohl k postupu do základní skupiny Ligy mistrů. Ve druhém předkole vstřelil gól Helsinkám. Ve třetím zaznamenal 1+2 proti Rangers a v play off vyřídil Ludogorec gólem v obou zápasech. Srbský reprezentant na tento počin nezapomněl, jak prozradil obránce Asger Sörensen. "Říkal mi, že naposledy pro Malmö Ligu mistrů vykopal a teď by je chtěl vykopnout," usmál se Dán.

"Byl tu za hrdinu," neváhá Victor. "Prodalo se hodně jeho dresů. Byl mezi fanoušky oblíbený. Vždycky když se někde objevil, sršela z něj pozitivní energie."

"Prožil jsem v Malmö dobré časy, hrál jsem s ním Ligu mistrů, triumfovali jsme ve švédské lize i domácím poháru," uvedl Birmančevič po odvetě třetího předkola LM v Bukurešti, když se dozvěděl, že příštím soupeřem bude jeho bývalý klub.

Malmö prodalo srbského reprezentanta za částku přes čtyři miliony eur do Toulouse. Od té doby se za víc peněz zobchodovali jen dva fotbalisté: Anel Ahmedhodžič do Brentfordu (4,5 milionu eur) a Hugo Larsson do Frankfurtu (9 milionů).

"Když odešel, pocítili jsme to. Chyběl nám. Byli jsme nějakou dobu trochu impotentní," dodává Victor s potěšením, že mohl zavzpomínat na bývalého hráče klubu, pro který pracuje.