Trubačův dvojdotek potvrdila i komise, rozhodčí vyhodnotili správně i gól Hrubého

Komise rozhodčích potvrdila správnost verdiktu, podle nějž v utkání úvodního ligového kola v Hradci Králové neplatil gól teplického fotbalisty Daniela Trubače (27). Při rozehrání rohového kopu se dvakrát dotkl míče. Komise na pondělním zasedání posvětila také rozhodnutí v dalších sporných momentech, přičemž na Dukle i v Českých Budějovicích sudím při posuzování ofsajdu pomohla v české nejvyšší soutěži nově používaná kalibrovaná čára.

Dramatický závěr zápasu v Hradci Králové přinesl kuriózní moment. Hosté za bezbrankového stavu slavili v 90. minutě úvodní gól poté, co si Filip Čihák srazil míč do vlastní sítě. Branka však po přezkoumání u videa neplatila. Akci totiž předcházel rohový kop, při němž teplický Trubač podklouzl a trefil se do vlastní nohy.

Sudí Dalibor Černý gól správně neuznal. "Trubač se při zahrávání kopu z rohu dopustil přestupku - dvojí hraní míčem. Videorozhodčí v tomto případě dle protokolu správně intervenoval," uvedla komise v komuniké. Votroci nakonec díky trefě v páté minutě nastavení zvítězili 1:0.

Sudí správně vyhodnotili také složitou situaci v utkání mezi Bohemians 1905 a ostravským Baníkem (2:1). Zdálo se, že trefu domácího Roberta Hrubého na 2:0 kvůli postavení mimo hru neuznají, po přezkoumání však gól platil. "Rozhodčí na základě intervence VAR branku správně uznal. Domácí hráč se nacházel v ofsajdové pozici, ale podle dostupného záběru mu přihrál míč hráč hostujícího družstva Prekop. O ofsajd se tedy nejednalo," posvětila komise i tento verdikt.

V dalších dvou případech pak komuniké odkazuje na správné využití kalibrované ofsajdové čáry. I když šlo o hraniční situaci, regulérní byl gól Filipa Špatenky, kterým v závěru zmírnil porážku Dukly s Plzní (1:3). O ofsajd nešlo ani při druhém gólu olomouckého útočníka Jana Klimenta, kterým pojistil výhru 2:0 v Českých Budějovicích.

Komise rozhodčích se podle schváleného manuálu vyjadřuje ke čtyřem situacím, jež vyberou média. Další situace z víkendových zápasů nekomentuje.