Zlín nezvládl závěr ligy, Ševci míří o patro níže. Baráž si zahrají České Budějovice a Karviná

Zlín v 5. kole skupiny o udržení ve FORTUNA:LIZE podlehl Jablonci 0:1 a skončil na poslední příčce tabulky, v příští sezoně si tak zahraje až druhou nejvyšší tuzemskou soutěž. Ševcům k záchraně nestačilo ani angažování trenéra Bronislava Červenky (48), po němž se klub vyšplhal mimo zónu přímého sestupu. Jasno o své budoucnosti ještě nemají týmy Českých Budějovic a Karviné, které si zahrají baráž. Dynamo čeká třaskavý souboj s Táborskem, Slezané se utkají s Vyškovem. O Konferenční ligu se po výhře 2:0 nad Teplicemi popere Hradec Králové.

Moravané nechtěli nic ponechat náhodě a od začátku sršeli aktivitou. Velmi nebezpečný byl zejména Lukáš Bartošák, obě jeho zakončení však mířila nad branku. Po úvodním tlaku Ševců začali vystrkovat růžky i Jablonečtí. Zajímavě to zkoušel Filip Souček, jenž si všiml vyběhnuvšího gólmana Stanislava Dostála, jeho pokusu ovšem scházela přesnost.

V nastaveném čase ještě zhoršil situaci hostů Matouš Krulich, který se nejlépe zorientoval v malém vápně, našel si odražený míč a uklidil ho do sítě. Vzápětí mohl srovnat v obrovské příležitosti Tom Slončík, jenomže svou hlavičkou těsně minul tři tyče.

Žlutomodří už ve druhém dějství neměli na co čekat a bez ustání se tlačili dopředu. Velkou oporou se však ukázal být Vilém Fendrich. Jablonecký 33letý gólman nejprve zneškodnil nájezd Žáka a chvíli poté vychytal i razantní střelu střídajícího Kennetha Ikugara. Svěřenci Bronislava Červenky se s ubývajícím časem dostávali do křeče a kazili i jednoduché přihrávky. Střelecké trápení Zlína potvrdil v závěru klání Ikugar, který nevyužil ani svou druhou šanci.

Od začátku nic nenasvědčovalo tomu, že se jedná o souboj týmů, které hrají o záchranu v nejvyšší soutěži. V úvodní desetiminutovce byli diváci svědky několika dobrých příležitostí na obou stranách, žádná z nich ale gól nepřinesla.

Do první vyložené šance se dostal ve 29. minutě domácí Lucky Ezeh, proti jeho hlavičce se však vytáhl brankář Dynama Dávid Šípoš. O minutu později ovšem lovil míč ze sítě poté, co se Karviná jednoduchou kombinací dostala až do pokutového území, ve kterém nekompromisně zakončil gólovou akci domácí kapitán Lukáš Budínský.

Po změně stran měli i nadále více ze hry zelenobílí, první velkou šancí druhého poločasu ovšem zahrozil tým z Českých Budějovic, když se v 58. minutě objevil v dobré pozici Wale Musa Alli, tváří v tvář Jiřímu Ciupovi ale zklamal. Z dorážky navíc trefil jen pravou tyč. Karviná si i přes několik nebezpečných situací ve vlastním pokutovém území hlídala jednobrankový náskok a snažila se černobílé nepouštět do soustavného tlaku. V 80. minutě mohla naopak sama rozhodnout, když se po centru Fleišmana objevil na úrovni penalty Andrija Ražnatovič, proti němuž se ale vytáhl Šípoš.

Výběr Radoslava Kováče měl v deváté minutě první šanci, když z otočky, avšak nepřesně, pálil Pavel Černý. O chvíli později se do nadějné příležitosti dostali i Klokani. Jan Matoušek si ve vápně našel centrovaný míč, jeho následnou střelu ale na poslední chvíli zblokoval jeden z bránících hráčů. Na konci první půlhodiny po centru hlavičkoval kapitán Černý, brankář Michal Reichl však předvedl pohotový zákrok a ránu vyrazil na roh. Vzápětí se kapitán Východočechů ocitl v totožné situaci, ani tentokrát ovšem skórovat nedokázal.

Hosté dobře navázali na závěr prvního poločasu, neboť hned v první minutě druhého dějství pálil po přihrávce ze strany Kryštof Daněk. Znovu však svůj tým podržel Reichl a střelu zneškodnil. Na druhé straně po bezmála 10 minutách v samostatném úniku jen těsně minul Matoušek. Přesný byl ale v 64. minutě Daněk, když si ve vápně našel míč a z dorážky překonal domácího brankáře.

Trenér domácích Jaroslav Veselý poslal na hřiště několik čerstvých hráčů, i nadále však byli aktivnější Východočeši. Naději na srovnání v 77. minutě značně zkomplikoval Daniel Puškáč, když po ostrém zákroku viděl červenou kartu. Klokani si i přesto dokázali v závěru vytvořit tlak, ze kterého však vyrovnávací trefu nezapsali.

Ve vyrovnaném úvodu se do první zajímavé šance propracoval domácí Václav Pilař, jehož tečovaná přízemní rána propadla kousek vedle pravé tyče. Na druhé straně měl na kopačce branku Albert Labík, dobře mířenou ránu mezi nohy však Adam Zadražil vychytal. Domácího gólmana vystrašil také Daniel Fila, jehož pumelice mířila příliš vlevo. Hradecké publikum mohl na sklonku poločasu rozveselit Daniel Vašulín, jeho chytrý lob přes brankáře ovšem těsně minul konstrukci.

Domácí se tak radovali až po návratu z kabin, kdy se po skvělé pobídce na zadní tyč prosadil Pilař. Chvíli nato ale Votrokům zavařil Petr Kodeš, jenž před vápnem zatáhl za záchrannou brzdu při úniku soupeře a uviděl červenou kartu. I v oslabení se dokázali Hradečáci propracovat k pokutovému kopu, který s přehledem proměnil Pilař. Otevřenou defenzivu Teplic mohl ztrestat také Vašulín, jenž z osamocené pozice napálil pouze břevno.

Vyzyvatelem pátého celku ze skupiny o titul se tak v boji o Konferenční ligu stal Hradec Králové, který vyhrál všechny čtyři dosavadní duely play off. Hrát se bude 31. května.