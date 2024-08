Skvělý začátek, mám z toho obrovskou radost, řekl po třetí nule v sezoně Kinský

Kdyby se v červnu na mistrovství Evropy v Německu nezranil Jindřich Staněk, možná by brankář Antonín Kinský (21) už vůbec nebyl ve Slavii. Talentovaný gólman nicméně při absenci jedničky Pražanů dostal v úvodu ligové sezony šanci mezi tyčemi a po výhře 1:0 v Liberci zůstává i po třech kolech jediným, kdo v soutěži ještě neinkasoval. Syn bývalého českého reprezentanta měl na tiskové konferenci ze tří nul obrovskou radost a už se těšil na středeční vstup do kvalifikace Ligy mistrů proti Unionu Saint-Gilloise.

Kinský v úvodu sezony postupně pomohl k bezbrankové remíze na Slovácku, k vítězství doma nad Českými Budějovicemi 4:0 a k pátečnímu triumfu v Liberci. Před startem ročníku přitom za A-tým Slavie neodchytal ani jeden ligový zápas.

"Mám z toho obrovskou radost, skvělý začátek. Jediné co, tak na Slovácku to mohlo být o dva body více. Ale jinak je vstup do sezony skvělý a všichni jsme spokojeni, že se nám to povedlo. Myslím, že teď už můžeme myšlenky směřovat ke středě," vyhlížel Kinský úvodní domácí duel 3. předkola Ligy mistrů.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

V Liberci měl z dosavadních tří kol nejvíce práce. Blýskl se hlavně v 10. minutě, kdy zlikvidoval únik ze strany v podání Benjamina Nyarka. "Soupeř to dostal z levé strany a zkoušel to dávat křížem. Střela byla nepříjemná. Jak hodně pršelo a trávník byl mokrý, tak to zrychlilo. Na druhou stranu od toho tam jsem, abych tým podržel, když tyhle momenty přijdou," řekl Kinský, který před pár dny prodloužil smlouvu v Edenu.

Jeho tým měl nečekaně v Liberci menší procentuální držení míče i nižší číslo ve statistice očekávaných gólů. Přesto vydřel vítězství po brance El Hadjiho Malicka Dioufa z 39. minuty. "Bylo to velmi vyrovnané. Liberec hrál dobře kombinačně. Díky skvělému gólu Malicka jsme vyhráli, hrozně nám pomohl. Liberec byl po celý zápas nepříjemný, nebál se hrát. Nedělali nám to jednoduché," připustil Kinský.

Ve Slavii má o poznání méně práce než v minulé sezoně na hostování v Pardubicích, které většinou hrají o záchranu. "Je to tak. V lepších týmech, které jsou v zápasech většinou lepší, tolik té práce na řešení není. Na druhou stranu musíte být vždy připravený. Být schopný dobře reagovat a správně ty situace řešit, protože jich není tolik a není tam moc možnost je napravit. Důležité je být koncentrovaný. S tímhle gólman do zápasů v tomto týmu chodí," doplnil Kinský.