Tvrdík o přestupech Slavie: Rekordní nabídka na Chama i nedotažený příchod Olayinky

Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík (55) se zase jednou otevřel fanouškům prostřednictvím svého profilu na sociální síti X. Otevřeně odpověděl na několik dotazů, které se týkaly převážně letních posil. "Za devět let svého působení ve fotbale jsem to nezažil," vrátil se třeba k jednání o příchodu Petera Olayinky (28) z Crvene Zvezdy Bělehrad. Nepochopil ani jednání francouzského Clermontu ohledně možného příchodu Muhammeda Chama (23).

Přitom u Olayinky to původně vypadalo, že je jeho návrat do Slavie hotov, když sám Tvrdík řekl, že chybí doladit jen detaily. Na srbské straně se ale všechno zadrhlo, podle tamních médií vzala Zvezda zpátečku a z ničeho nic chtěla za Nigerijce více peněz, než bylo domluveno. Mluvilo se i o tom, že se proti případnému odchodu postavili fanoušci Zvezdy, kteří vyvinuli tlak na svůj klub, aby Olayinku neprodával.

"Za devět let svého působení ve fotbale jsem nezažil situaci, aby prodávající klub oficiálně potvrdil přijetí nabídky a s odstupem času od tohoto kroku odstoupil," napsal Tvrdík. Proč tomu tak u Srbů bylo? Těžko říct. "Důvody nejsou důležité, relevantní nebo zástupné. Nedělá se to. Vzhledem k pozici stran zapojených do jednání, jakož i posunu v čase, o tento transfer již neusilujeme," dodal.

Pozornost opadla také u druhého transferu, který se zdál být poměrně blízko. Z francouzského Clermontu si Slavia vyhlédla třiadvacetiletého kreativního záložníka Muhammeda Chama.

Sešívaní přitom nešetřili, byli ochotni nabídnout až pět milionů eur. Ale ani to francouzský tým podle Tvrdíka nepřesvědčilo. "Jeho mateřský klub hráče nechce pustit za rekordní nabídku pro přestup do české ligy, protože má pocit, že hráč má vyšší hodnotu," poodhalil Tvrdík. Zároveň se ohradil proti fanouškům Slavie, kteří tento transfer označili za promarněnou šanci.

Dle něj je současný kádr v parádní kondici. "Prebsl byl nejlepší hráč posledního zápasu. Fila byl skvělý v útoku. Kinský je famózní v bráně. A Vorlický může být totální gamechanger. Přestaňte se tvářit, že tito hráči nejsou TOP posily! JSOU!" zdůraznil.

A dodal, že hodnota (nejen) zmíněných roste. "Kdybychom je kupovali ze zahraničí, stáli by každý miliony eur. Jsou to naprosto skvělí hráči, kteří si zaslouží svoje místo v A-týmu. Na některé z nich na stole leží nabídky v řádu vyšších milionů eur," dodal.

Velkým tématem, který vlastně celou diskuzi rozvířil, byla reakce na spekulace o odchodu Oscara Dorleyho, o kterého se má zajímat Galatasaray nebo Sevilla. Dle portálu sport.cz měl dokonce sám hráč požádat o přestup, což Tvrdík nijak nevyvrátil.

"Oski je můj nejoblíbenější hráč. Budu usilovat o to, aby neodešel v sezoně 2024/25. Ale chápu, že přijde den, kdy bude chtít odejít. Važme si proto každého dne, kdy nám naše hvězdy dělají radost v české lize. Neumím říci více, protože o zájmu tureckého klubu vím podobně jako čeští novináři jen z tureckých médií," uzavřel Tvrdík.