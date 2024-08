Sparta malé derby v Ďolíčku zvládla, obrat proti Bohemians dokonal Birmančevič

Sparta i s mnoha změnami v sestavě pražské derby na stadionu Bohemians zvládla a z Ďolíčku si odvezla cenné tři body. Klokani se sice po brance Júsufa dostali ve 40. minutě do vedení, Letenští ale dokázali ještě v nastaveném čase prvního poločasu vyrovnat, když se trefil Indrit Tuci. O zaslouženém vítězství svěřenců Larse Friise rozhodl ve druhé půli Veljko Birmačevič po přihrávce Lukáše Haraslína.

Bohemians ve čtvrtém kole Chance Ligy přivítali v Ďolíčku vedoucí Spartu, která se po třech odehraných kolech stále mohla chlubit stoprocentní bilancí. Hosty z Letné čeká již v úterý nesmírně důležitá odveta předkola Ligy mistrů v Bukurešti, a tak trenér Lars Friis sáhl k mnoha změnám v základní sestavě. Právě spolupráce dvou nových hráčů vedla k první větší příležitosti, když Kryštof Daněk přihrávkou našel nabíhajícího Tomáše Wiesnera, který střelou mířil na zadní tyč. Michal Reichl v brance ale domácí podržel.

Ve 13. minutě se do nebezpečné situace poprvé dostali i domácí, tečovaná střela Jana Matouška však mířila pouze doprostřed branky. Z protiútoku se ale okamžitě do další velké brankové příležitosti dostala Sparta, když po přiklepnutí Wiesnera střílel tvrdě k tyči Daněk, Reichl ale vytáhl parádní zákrok. Aktivně hrající Wiesner zkoušel v 25. minutě překvapit gólmana domácích střelou ze střední vzdálenosti, ten však jeho střelu s problémy vyrazil.

Sparta měla i nadále výraznou územní převahu, Bohemka se pouze bránila, a tak gól domácích přišel jako blesk z čistého nebe. Martin Vitík míč hlavičkoval tak nešťastně, že ho naservíroval přímo do běhu Júsufovi, ten si obhodil dalšího sparťanského stopera Mathiase Rosse a běžel sám na branku. Se samostatným únikem si bahrajnský forvard úspěšně poradil a domácí tak šli ve 40. minutě do vedení. Klokani však vedení dlouho neudrželi, těsně před odchodem do kabin se totiž po centru Wiesnera trefil z voleje nikým nehlídaný Indrit Tuci.

Po změně stran tempo hry trochu opadlo a na první velkou příležitost se muselo čekat až do 62. minuty. To po levé straně unikl střídající Haraslín, krásně před brankou našel Birmančeviče a ten neměl problém zakončit do odkryté branky. V 65. minutě se opět po souboji s Vitíkem dostával do nebezpečné situace Júsuf, po kontaktu se sparťanským obráncem upadl, ale sudí Karel Rouček zákrok jako nedovolený neposoudil a verdikt nezvrátil ani systém VAR.

O pár minut později se po narážečce Birmačeviče řítil do další šance Haraslín, po kličce brankáři ale musel zakončovat z velkého úhlu a trefil pouze boční síť. Sparta i nadále diktovala tempo hry, do několika slibných příležitostí se probojoval Victor Olatunji, skóre se ale neměnilo. V 86. minutě střílel nebezpečně Lukáš Sadílek, ale jeho pokus skončil vedle. Klokani se ještě pokusili o závěrečný nápor v pětiminutovém nastavení, ale do šancí se dostávali spíše hosté.

