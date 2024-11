Baník po více než 10 letech zvítězil na Letné, Sparta padla počtvrté z posledních pěti kol

Třaskavý souboj v rámci 14. kola Chance Ligy mezi Spartou a Baníkem přinesl tříbodový zisk hostujícímu celku. Svěřenci trenéra Pavla Hapala byli odměněni za aktivní přístup a i díky dvěma penaltám Ewertona nakonec zvítězili na Letné po více než 10 letech (3:1). Úřadující mistři naopak museli skousnout už čtvrtou porážku z posledních pěti ligových kol.

Sparta měla před úvodním hvizdem na Letné co napravovat, pouhých šest bodů z posledních pěti ligových utkání a celkem 13 inkasovaných branek za podzim ji totiž markantně vzdalují od vedoucí Slavie. Baník naopak opět prožívá slušný start do sezony, který potvrdil i v minulém ligovém kole na hřišti Pardubic. V Praze jej ale pochopitelně snadný úkol nečekal, na Letné totiž netriumfoval více než 10 let.

Ostravané brzy inkasovali, již ve 12. minutě síť rozvlnil Asger Sörensen. Dlouhý aut Michala Sadílka do vápna se po odrazech dostal právě ke stoperovi Sparty, který z ostrého úhlu dokázal gólmana Jakuba Markoviče překonat. V 19. minutě však Martin Vitík v pokutovém území nešikovně zatáhl Erika Prekopa a první penaltu, které Sparta letos čelila, posléze bez větších potíží proměnil Ewerton.

A pro domácí bylo ještě hůř – v samotném závěru poločasu totiž na Brazilce střelecky navázal právě Prekop, který klinicky zužitkoval nešťastný odraz od Qazima Laciho. Kouč Lars Friis měl v poločasové pauze svým svěřencům jistě co říct, sparťané totiž začali od úvodních minut druhé půle hrát mnohem aktivněji. Jedním z nejviditelnějších hráčů domácích byl střídající Jakub Pešek, jenž však síť za Markovičovými zády nerozvlnil.

Kdo se naopak gólově radoval byl opět Ewerton. Brazilec se po ruce Eliase Cobbauta postavil v 86. minutě ke druhé penaltě a Petera Vindahla znovu překonal s velkým přehledem. Sparta zaváhala už popáté z posledních osmi soutěžních zápasů a její náročný program pokračuje. V Lize mistrů ji čeká středeční duel s francouzským Brestem, v domácí soutěži se Friisova družina o víkendu vydá na hřiště Mladé Boleslavi.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perforfm

To ve slezském regionu se mohou fanoušci Baníku těšit na domácí zápas. Ve druhém po sobě jdoucím střetu s pražským mužstvem vyzvou ostravští Duklu.