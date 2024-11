Spartu dobíhá, že ji posily neposunuly, říká expert. Na Baník bez Kairinena, týmu chybí odvaha

Střed pole, obsazení pozic v záloze a obecně forma hráčů, kteří jsou zásadní pro hru Sparty. Je to jedno z největších témat diskuzí o Letenských v posledních týdnech. Před utkáním s Baníkem jej musí Lars Friis (48) řešit o to víc, jelikož mu schází Kaan Kairinen (25), jeden z nejlepších nahrávačů minulé sezony a důležitá postava v cestě za obhajobou mistrovského titulu.

Pokud měly prohrané zápasy se Slavií, Olomoucí a Plzní něco společného, jednalo se o fakt, že všichni soupeři dokázali eliminovat, ne-li rovnou přehrát, sparťanský střed pole. Místo, ze kterého tým v posledních dvou sezonách výrazně těžil.

Je tedy dobře, že se Sparta drží taktiky se dvěma hráči uprostřed zálohy, nebo se jedná o systémové věci, které fungovaly a hráči se jich přestali držet?

Bývalý obránce Letenských Roman Polom nemá pochyb o tom, že hrát se dvěma záložníky neznamená pro mistra z posledních dvou sezon zásadní problém, který by musel řešit. "Poslední dva roky to pro ni žádný problém nebyl, fungovalo to."

Vzápětí dodává, kde vidí v současné hře hlavní nedostatky. "Sparta má obrovské hřiště. Je roztažená a pro dva záložníky uprostřed je ohromně složité takový prostor obsáhnout. V minulé sezoně byla daleko víc konsolidovanější. Hrála buď v nižším bloku, nebo naopak vysoko presovala, ale byla pospolitější. Dnes je rozladěná, presuje v málo lidech a její presink není tak účinný a na tom velkém hřišti, které má, se to přirozeně podepíše na dvou střeďácích."

Projev Sparty se od minulé sezony změnil. Krajní hráči už tolik nesbíhají mezi řady a neplní roli desítek, jak je v klubu nazývají. Naopak spousta akcí probíhá po stranách. Tým také upustil od kolmých přihrávek, díky kterým často uměl překonávat první vlnu soupeřova presinku, a vytvářel tím počátek nebezpečných akcí.

Jako by ze sparťanů vyprchala odvaha a chuť hráč náročný fotbal, který po nich dva roky vyžadoval Brian Priske s jeho kolegy, mezi kterými nechyběl současný kouč Friis.

"Naprosto s tím souhlasím. Je to především o sebevědomí. Přijde mi, že klukům po posledních zápasech trochu pokleslo a tolik si nevěří, z čehož jejich současný fotbal může pramenit. Nepouštějí se do náročnějších věcí, a tím je hra Sparty citelně bita," přikyvuje Polom.

"Jako stoper jsem fotbal vnímal tak, že nemohu rozhazovat rukama, když nevidím prostor pro průnikovou přihrávku. Prostě ho musím najít, ne se vzdát a nakopnout míč někam pryč či do strany. Ale nesmí to stát pouze na Filipu Panákovi. Když ho soupeř zavře, musí mu pomoct ostatní stopeři. Nesmí to z jejich strany být pohodlné a místy až alibistické. Sparta se musí vrátit ke své náročné hře, která ji přivedla v minulé sezoně k doublu," uvádí bývalý ligový obránce jeden z bodů, na kterém by měli Pražané zapracovat.

Kairinenovy statistiky v Chance Lize. Livesport / AC Sparta Praha

Proti Baníku se však sparťané budou muset obejít bez Kairinena. V posledních dvou letech klíčovou postavu pro výstavbu hry, předfinální a finální přihrávky, ale také diktování tempa hry.

"Kaan je klíčovým hráčem. Bude chybět," nepochybuje Polom. Co s tím Sparta může udělat? "Už ve středu v MOL Cupu proti Zbrojovce jsme viděli reakci trenéra, který postavil Qazima Laciho na levý kraj a ten měl za úkol sbíhat víc na osu hřiště, aby pomáhal dvěma středním záložníkům. Může to být varianta i na Baník, ale podle mě se trenér vrátí ke klasice, kterou má Sparta zažitou."

Nabízí se ovšem položit otázku, kdo k Lacimu do dvojice zamíří. "Pomyslnou trojkou za Lacim a Kairinenem je Lukáš Sadílek a nabízí se kontinuálně ho zařadit do sestavy, ale zase mu nevyšel zápas v Plzni. Proto může přijít řada na Markuse Solbakkena."

Potíž však vězí v tom, že typologicky podobné hráče Kairinenovi Sparta nemá. Náhrada jedna ku jedné není. Měl se jí stát již zmíněný norský záložník, ale od zimního příchodu z Vikingu Stavanger se nedokázal prosadit. Šanci dostal ve středu s Brnem, ale tento duel nevyužil k tomu, aby se přihlásil o Kairinenovu pozici.

Solbakkenovy statistiky v Chance Lize. Livesport / AC Sparta Praha

"Přišel jako nosný hráč, který má potenciál nahradit právě Kairinena, ale zatím to nenaplňuje. Vnímám ho jinak než třeba Lukáše Sadílka a Davida Pavelku. To jsou kluci, kteří mají určenou roli v týmu a ani od nich nemůžeme chtít, aby nahrazovali Kairinena. Solbakken přicházel jako poměrně dražší zahraniční posila, od které by to člověk očekával," domnívá se Polom.

Podle něj se také Spartě zkrátka nepodařilo osvěžit a zkvalitnit tým, jako se tomu stalo během posledních dvou sezon. "Alex Ferguson vždy říkal, že po úspěchu musí tým obměnit a dát mu nový impuls. Podle mě se o to Tomáš Rosický snažil. Odešli stěžejní hráči Ladislav Krejčí a Jan Kuchta a za ně přišly náhrady plus další hráči, kteří měli pozvednout úroveň týmu ještě dál, ale to se nepovedlo."

"Nebudu hodnotit Albiona Rrahmaniho, protože přišel pozdě a bez přípravy, počkejme si na jaro, ale třeba Solbakken bude v týmu už rok a všichni od něj čekali víc. To samé v případě Ermala Krasniqiho. Je mu 26 let. Očekávalo se, že bude víc dominantnější a posune Spartu," myslí si.

Právě nedostatečná kvalita v širším kádru je podle bývalého mládežnického reprezentanta jeden z největších problémů, který klub z Letné momentálně má. Nikoliv výběr formace, ve které poslední dva roky hraje. "Spartu to dobíhá. Čekalo se, že bude dál, ale tým nyní trpí na to, že mu nikdo z nových hráčů nepomohl a vše dál stojí na ose z minulé sezony," uzavírá Polom.