Nemůžeme žít z minulosti, polevili jsme, přiznal Sivok. Po prohře v Plzni musel zvýšit hlas

Téměř dva roky bylo ve sparťanském světě vše zalité sluncem. Pražané získali dva tituly za sebou, v květnu oslavili výhru v poháru a o prázdninách se po 19 letech probojovali do Ligy mistrů. V posledních týdnech se ale nad stadionem na Letné začalo smrákat. Vrcholem byla nedělní prohra v Plzni, která Spartu odsunula na třetí místo ligové tabulky. "Musíme se vrátit zpět k našim principům," nabádá sportovní manažer Tomáš Sivok (41).

Prohra v derby se Slavií, hubené vítězství 2:1 nad trápícím se Libercem, debakl 0:5 v Manchesteru, prohra v Plzni a postup v poháru přes druholigovou Zbrojovkou. Forma Sparty není zářná a uvědomuje si to i klubové vedení.

"Po zápase s Plzní jsme museli zvýšit hlas. Lars trochu a já hodně, protože jsem trošku drsnější. Dělám to hrozně nerad, ale myslím si, že to bylo potřeba. Možná to mělo přijít už o 14 dnů dřív, protože když se na to podívám zpětně, tak mi přijde, že jsme hrozně polevili. Nejenom hráči, ale i my, jako realizák. Chybí mi ten stres, který v týmu byl před postupem do Ligy mistrů," řekl Sivok v rozhovoru pro Sparta Unlimited.

Prohru ve Štruncových sadech těžce kousali i hráči. "V Plzni po zápase si to v kabině mezi sebou vyříkali. Nebyli jsme u toho, protože jsme jim chtěli dát prostor, ale vím, že se tam křičelo. Byl to takový ventil. Kluci v sobě mohli držet nějaké věci, tak si je po prohraném zápase prostě vyříkali. Já vždycky říkám, že se musí vyčistit stůl, ať se třeba porvou. Takový je sport," myslí si Sivok.

Sparta od začátku září získala v lize pouhých šest bodů z 15 možných a na vedoucí Slavii nabrala devítibodové manko. V tabulce navíc klesla na třetí místo za Plzeň a už v sobotu na ní čeká důležitý duel se čtvrtým Baníkem.

"Musíme si uvědomit, že nemůžeme žít z minulosti. To že hrajeme Ligu mistrů je fajn, ale my musíme přikládat stejnou, možná i větší váhu lize, protože jen přes ní se do Ligy mistrů můžeme dostat znovu. Každý ví, že vítěz se vyhne předkolům, naše poslední zápasy tomu ale vůbec neodpovídaly," tvrdí sportovní manažer Letenských.

"Je potřeba abychom dokázali být stoprocentně koncentrovaní na každý zápas. Když dám za příklad Martina Vitíka, tak tomu je jedno, jestli hraje na City, nebo proti týmu z druhé ligy, ale pak jsou hráči, kteří se před těmi zápasy proti slabším soupeřům musí trochu popostrčit. Když potom v zápase hlavou není víc hráčů, je to problém," pokračuje Sivok.

Na Spartě potřebují probudit hráče, kteří tým v minulé sezoně táhli. Trápí se Veljko Birmančevič a příliš se nedaří ani Quazimu Lacimu. Čísla nemá ani Angelo Preciado a posila na kraj hřiště Ermal Krasniqi zatím také výrazně zaostává za očekáváním. Možná i proto Sparta v posledních zápasech nepůsobí jako tým, ale jako soubor individualit.

"S Larsem jsme v posledních dnech apelovali na některé hráče, aby si uvědomili, že tým není o individualitách. Jediné hvězdy, které Sparta má, jsou ty tři nad znakem. Jiné tu nejsou a hráči to tak musí vnímat. Až tu bude útočník, který dá 40 gólů za sezonu a sám vyhraje titul, tak možná přivřeme oči, ale nikdo takový tady není. Nikdo není víc než klub. To je DNA, které sem chceme přinést," prozradil bývalý reprezentační stoper.

Zároveň vysvětluje, že s každým z hráčů je v průběhu horšího období potřeba pracovat jednotlivě. "Když vidím, že někdo není ready, snažím se ho nasměrovat zpátky, ale nechci, aby bylo v kabině dusno. Je jasný, že třeba přístup k Angelovi Preciadovi je trochu jiný. Je to skvělý hráč, ale jako Jihoameričan má jinou mentalitu. Navíc je prostě zvláštní, nemá cenu ho dusit."

Univerzální recept na zlepšení ale na Letné alespoň prozatím nemají. Lékem by však mohlo být lednové přestupové okno. "Ta nejlepší motivace pro každého hráče je konkurence. Znám to sám a zná to hlavně Rosa, kterému v Arsenalu stále přiváděli další hráče do středu zálohy. Ze své zkušenosti vím, že když v týmu byli třeba čtyři stopeři a z toho jeden mlaďák, tak člověk cítil, že je v pohodě. Když ale bylo stoperů šest a čtyři z toho na stejné úrovni, bylo to něco jiného," líčí Sivok.

Sparta však do ledna čekat nemůže. Na Letné musejí pracovat s kádrem, který momentálně mají k dispozici, a sbírat body potřebují hned od soboty. Každá další ztráta by v boji o titul a přímý postup do Ligy mistrů mohla být kritická.