Straka po prohře: Co jsme předváděli v prvním poločase, nemělo s fotbalem nic společného

I když trenérovi Františku Strakovi (66) obnovená premiéra na lavičce českobudějovických fotbalistů nevyšla a v utkání 3. kola Chance Ligy musel kvůli nepovedenému úvodnímu dějství skousnout porážku 1:3 s Pardubicemi, zůstával bojovně naladěn. Bývalý reprezentant věří, že když Dynamo naváže na zlepšený výkon z druhé půle, zvedne se a začne získávat body. Jeho asistentem nakonec nebude někdejší kapitán národního mužstva Jiří Němec.

Straka převzal mužstvo na začátku týdne poté, co vedení klubu po porážkách 0:2 s Olomoucí a 0:4 na Slavii v úvodních dvou kolech odvolalo trenérskou dvojici Jiří Lerch a Jiří Kladrubský. "Během prvních čtyř dnů, co jsme byli spolu, jsem se snažil mančaft probudit a dát mu energii. Po dnešním zápase jsem neskutečně zklamaný. Ale svět se nezboří a asi to tak mělo být. Jdeme dál a sezona bude ještě dlouhá," řekl na tiskové konferenci Straka.

Jeho noví svěřenci si zápas s Pardubicemi prohráli v úvodních 23 minutách, kdy inkasovali tři laciné branky. "To, co jsme předváděli v prvním poločase, nemělo s fotbalem nic společného. Nevím, čím to je. Možná to bylo tím, že kluci strašně moc chtěli. O přestávce jsme si k tomu v kabině něco řekli. Apeloval jsem na hráče, aby si každý z nich uvědomil, co předvedl," uvedl Straka.

Po změně stran Dynamo výrazně přidalo, mělo chvílemi drtivou převahu, ale dokázalo jen snížit na 1:3. "Určitě jsme mohli získat aspoň bodík, šancí jsme na to měli dost. Druhý poločas nám ukázal, že se to dá. Že pokud takto budeme pokračovat i v dalších zápasech, zvedne se to," věřil Straka, který se vrátil do české ligy po téměř pěti letech.

"Přišel jsem k týmu, který měl nula bodů a zatím pořád máme nula bodů. Ale věřím, že půjdeme nahoru. Ve druhé půli se osvědčilo, že jsem změnil rozestavení na 3-5-2, s čímž jsem si několik dní v hlavě pohrával," doplnil českobudějovický rodák.

V zápase vedl tým s trenérem brankářů Pavlem Kučerou a také někdejším hráčem Dynama Stanislavem Rožboudem. Definitivní podobu realizačního týmu teprve tvoří. Před pár dny nakonec odmítl funkci asistenta Němec a předtím nabídku nepřijal ani bývalý klubový asistent Kladrubský.

"Jsem rád, že nám vypomohl Sláva (Rožboud), který má v klubu na starosti mládež. Nechtějte ale teď po mně vědět, jak bude realizační tým vypadat. Některé kluky jsem oslovil, ale nechci to dál komentovat. S Pavlem Kučerou děláme, co můžeme," dodal Straka, který již vedl Jihočechy v sezoně 2007/08.