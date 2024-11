Suspendace Birmančeviče? Nesmysl, prohlásil Rosický. Konec Friise prý není vůbec téma

Klidné spaní po čtyřech porážkách v posledních pěti ligových zápasech nemá sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický (44). Obzvlášť kvůli tomu, co se vyrojily spekulace, že po údajné roztržce se sportovním manažerem Tomášem Sivokem měl být ze sobotního duelu s Baníkem Ostrava (1:3) vyřazen tahoun posledních dvou sezon Veljko Birmančevič (26). Rosický to ale v rozhovoru pro deník Sport kategoricky odmítá.

"Ano, po Plzni proběhl meeting, ale tyhle debaty s hráči probíhají na pravidelné bázi, nebylo nijak mimořádné, že proběhla diskuse mezi Birmančevičem a sportovním manažerem (Sivokem). A taková situace prostě někdy přináší vyhrocené reakce. Jenže teď se někteří lidé chovají jako Fabrizio Romano, myslí si, že mají inside informace. My pak vypadáme, že zatajujeme, že se Birmančevič pohádal, je suspendovaný a podobné nesmysly. Tak to není," uvedl pro deník Sport Rosický.

"Ten kluk je prostě zraněný s tříslem, pár týdnů ho nebudeme mít, je out. Já bych byl první, kdyby se něco takového stalo, že by překročil nějaká pravidla a my bychom ho suspendovali, kdo by to komunikoval směrem ven. To je transparentní přístup, který my chceme. Jenže tady se nestalo nic, co bychom nezažili, a to třeba s jiným hráčem," dodal.

Livesport Daily s Pavlem Janegou o problémech Sparty. Livesport

Vyjádřil se i k podpoře Birmančeviče kotlem fanoušků Sparty po zápase s Baníkem, který vyvěsil transparent s nápisem "Support for Birma" a několika srbskými vlajkami kolem. Mluví se totiž o tom, že má srbský křídelník problémy s kosovsko-albánskou klikou uvnitř týmu.

"Vidím, co jde ven – někdo je podle sociálních sítí utlačovaný, někdo má podle médií s někým problém. Když se nedaří, takové zprávy přibývají. Je to tak, že vždycky je něco k řešení. Nejsou tam jen kamarádi, to je normální. Pokud chceš uspět, musíš zůstat jednotný. My jsme otevřený klub, bereme hráče podle kvality a charakteru, ne podle národnosti, vyznání, orientace," uvedl Rosický.

Spartě se nyní nedaří. Livesport

"Samozřejmě, tady je potenciál problému, víme o tom. Poprvé jsme se na to ptali, když tady byl Albánec Qazim Laci a přicházel Birma. Oba říkali, že žádný problém není, stejné to bylo s Kosovany Ermalem (Krasniqim) i Albionem (Rrahmanim). Ve finále je to ale tak, že o tom něco víme, ale když nejsme uvnitř toho konfliktu a nevyrostli jsme v tom prostředí, úplně tomu nerozumíme," doplnil.

Vyjádřil se však také k tomu, že všichni v klubu, včetně hráčů, musejí být profesionálové. "Kluci musí dělat, co mají, co se od nich požaduje. Kdo to plnit nebude, bude mít obrovský problém. V těžké chvíli vždycky poznáš charakter hráče, vyprofiluje se ti ten, kdo je schopný hrát pod obrovským tlakem neúspěchu. To samé platí pro Birmu," podotkl Rosický.

"Když k nám (Birmančevič) přicházel, nikdo ho neznal, po sezoně, v níž nehrál, nedal ani gól. Odehrál nadstandardní rok, když si člověk vezme historii jeho produktivity. Nikdy takovou neměl. Takže si přeješ, aby ji zopakoval, ale vlastně čekáš, že se to nestane. Po zranění se vrátí jako každý jiný hráč, který moc dobře ví, že tohle nestačí, že se musí zlepšit. Protože i u něj vidím, že to emoční nastavení není takové jako v minulé sezoně," dodal.

"Trápí mě to, že obavy, které jsem měl na začátku sezony, co se nám může stát první půlrok, se naplnily, i když v jiné časové posloupnosti. Je tady nový trenér, část realizačního týmu, odejde kapitán (Ladislav) Krejčí, musíš prodat (Jana) Kuchtu, kluci se vrátili z nároďáků rozházení, spousta jich koketovala s přestupem. Spíš jsem čekal, že budou problémy na startu. Trable přišly paradoxně potom, co jsme se kvalifikovali do Ligy mistrů," zdůraznil.

"Jde to za mnou, Tomášem Sivokem a Larsem Friisem," zakončil Rosický, zároveň ale dodal, že "konec Friise v pozici trenéra pro nás není vůbec téma."