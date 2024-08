Takhle nějak jsem si to představoval, prohlásil nadšený Slončík po premiéře v základní sestavě

Tom Slončík (19) prožil přesnou takovou premiéru v základní sestavě plzeňských fotbalistů, jakou si představoval. Talentovaný záložník hned při prvním soutěžním startu v dresu Viktorie v zahajovací jedenáctce skóroval a pomohl favoritovi k hladkému vítězství 5:0 nad Karvinou v duelu 4. kola Chance Ligy. V rozhovoru s novináři si pochvaloval spolupráci s kolegy v útoku a věřil, že jeho minuty na hřišti budou přibývat.

"Nebudu lhát, asi nějak takhle jsem si to představoval. Jsem rád, že jsem dnes dostal důvěru a snad jsem ji aspoň nějakým způsobem trenérům splatil," prohlásil Slončík, který v létě přišel do Plzně ze Zlína.

Mladý ofenzivní záložník byl od začátku vidět a po půlhodině zvýšil po přihrávce od Pavla Šulce na 2:0. "Dnes jsem se při každém gólu bál, že to bude ofsajd. Někdo to tam dával do šestnáctky, Šulcík mi to krásně sklepl a stačilo mi to už jen uklidit do brány. Jsem rád, že jsem to trefil," podotkl Slončík.

Po změně stran dostal v 65. minutě míč do sítě za stavu 4:0 podruhé, ale radost mu pokazil videorozhodčí, který odhalil ofsajd. "Já si ten gól v prvním momentu vždy užívám, ať už bude platit nebo pak ne. Když to pak VAR (videorozhodčí) vyhodnotí v náš neprospěch, pak to třeba zamrzí. Ale co se dá dělat... Věřím, že to vyhodnotili správně. Jsem rád, že i když nám dnes odvolali dva góly, tak jsme to zvládli s takhle dobrým výsledkem. Dnes nás to tolik mrzet nemusí," řekl Slončík.

V prvních dvou soutěžních zápasech sezony zůstal na lavičce, v dalších dvou střídal a dnes odehrál celé utkání. Nechtěl však spekulovat, zda si řekl o větší vytížení. "Jsem rád, že jsem dnes vůbec dostal důvěru, že jsem na hřišti vydržel 90 minut. Co bude dál, to se uvidí. Doufám, že minuty budou přibývat, ale netroufám si tvrdit jak moc," uvedl Slončík.

V minulé sezoně hrál ve Zlíně pouze o záchranu, v novém angažmá se cítí stále lépe. "Zvykám si. Je to diametrální rozdíl oproti tomu, na co jsem byl zvyklý. Ale myslím, že tenhle styl mi vyhovuje. Snažím se plnit úkoly, co mi trenéři dávají. Občas se to ještě třeba tolik nedaří, ale pracuju na tom," podotkl Slončík.

Ofenzivní záložník si pochvaloval, jak bravurně Západočeši zvládli zápas mezi úvodním duelem a odvetou 3. předkola Evropské ligy proti Kryvbasu Kryvyj Rih, proti němuž budou ve čtvrtek doma hájit náskok 2:1.

Slončíkovy statistiky proti Karvné. Opta by Stats Perform

"Věděli jsme, že do tohoto zápasu musíme jít s naprosto stoprocentní koncentrací. Tyhle zápasy mezi poháry nebývají vůbec lehké. Vím, že minulý rok Plzeň takhle pár bodů ztratila. Abychom mohli hrát v té špičce, musíme tyhle zápasy zvládat. Určitě nám to pomůže i do čtvrtka," dodal Slončík.